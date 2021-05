Russell Westbrook bat le record d’Oscar Robertson alors que les sorciers tombent aux mains des Hawks

Russell Westbrook a battu le record de la NBA de 47 ans d’Oscar Robertson pour les triples-doubles et a raté un potentiel gagnant à 3 points alors que les Wizards de Washington perdaient 125-124 contre les Hawks d’Atlanta lundi soir.

Westbrook a complété son 182e triple-double quand il a réussi un rebond avec 8:29 à jouer, complétant sa marche de la saison vers un record qui existait depuis 1974 et qui a longtemps été considéré comme intouchable. Le neuf fois All-Star et MVP 2016-17 a terminé avec 28 points, 13 rebonds et 21 passes décisives alors qu’il portait la charge pour une équipe des Wizards manquant Bradley Beal, le deuxième buteur de la ligue.

« Honnêtement, cela ne m’a jamais vraiment dérangé d’une manière ou d’une autre », a déclaré Westbrook. « Je suis très confiant dans les choses que je fais pour ce match. Je suis très fier de sortir et de me préparer à être l’un des plus constants. C’est une chose difficile à faire, et je veux donner ce réconfort à mes entraîneurs, à mon organisation, pour que lorsqu’ils appellent mon numéro, ils sachent ce qu’ils vont obtenir. «

Trae Young a marqué 36 points et John Collins en a ajouté 28 pour les Hawks, qui ont évolué à une demi-partie des New York Knicks, quatrième place, dans la Conférence Est. Washington est 10e à l’Est, ce qui donnerait aux Wizards la dernière place dans le nouveau tournoi de play-in d’après-saison de la ligue.

Beal a un ischio-jambier gauche tendu et les Wizards ont déclaré plus tôt lundi qu’il manquerait également le prochain match de l’équipe, un match revanche à Atlanta mercredi. Il sera réévalué avant le match de vendredi contre Cleveland.

Washington a appelé un temps mort avec 39,7 secondes à jouer après que les lancers francs de Collins aient mis Atlanta en avance de 125-122. Westbrook a ensuite frappé un coureur et les Hawks ont appelé le temps mort avec 18,2 secondes à jouer.

Westbrook a brièvement protesté qu’il avait été victime d’une faute sur le jeu, mais il a eu un regard net sur un pointeur à 3 points à 2 secondes de la fin. Son tir a rebondi sur le bord et Westbrook a frappé le ballon fort contre le sol à la fin du match.

« Nous parlons d’Oscar Robertson et beaucoup d’entre nous ne sont pas assez vieux pour savoir comment le Big O a joué, mais vous le voyez à Westbrook », a déclaré l’entraîneur par intérim des Hawks Nate McMillan. marquer, aider et rebondir depuis cette position de garde, c’est ce que faisait le Big O il y a longtemps. Le voir à ce jour et à cette heure est incroyable. «

Bogdan Bogdanovich a terminé avec 25 points et Clint Capela a eu 22 rebonds pour Atlanta, qui en a remporté quatre sur cinq.

Young a enterré un 27 pieds 3 pour pousser l’avance à 17 points vers la fin du troisième, mais après que les Hawks ont augmenté d’un sommet de 19 au début du quatrième, les Wizards ont réduit l’avance à un au milieu de la période.

Les Wizards menaient 62-60 à la mi-temps. Washington a chuté à 25-5 en menant à l’entracte.

Le centre de Washington, Robin Lopez, s’est senti béni de jouer aux côtés de Westbrook lors de la soirée record.

« Il a été implacable », a déclaré Lopez. « Il a été enfermé et c’est quelque chose que tout le monde sur la liste vous le dira. Cela s’est répercuté sur tout le monde. C’est certainement une aubaine de l’avoir sur le sol avec nous. »

TIP-INS

Wizards: Westbrook a obtenu sa 8 000e aide en carrière au début de la première. … Westbrook a 33 doubles-doubles consécutifs depuis le 1er mars. Il a 56 doubles-doubles au total. … Garrison Mathews a commencé à la place de Beal, terminant avec trois points en 14 minutes.

Hawks: F De’Andre Hunter a joué pour la première fois depuis le 24 mars, mettant fin à une séquence de 24 matchs ratés consécutifs avec une douleur au genou droit. Il est entré à une ovation tard dans le premier et a terminé avec six points en 14 minutes. … Les Hawks disputaient leur premier match depuis jeudi dernier.

PLUS DE BEAL

L’entraîneur des Wizards, Scott Brooks, a déclaré que Beal, qui s’était rendu à Atlanta avec l’équipe, faisait de la réadaptation et recevait des traitements sur sa jambe gauche.

«J’adorerais avoir Brad dès qu’il le peut, mais si c’est la semaine prochaine, c’est la semaine prochaine», a déclaré Brooks. «Nous ne pouvons rien y faire. Nous ne pouvons pas le mettre en danger s’il n’est pas prêt.

Beal a été blessé lors de la victoire en prolongation de samedi à Indiana. Il marque en moyenne 31,4 points cette saison, derrière le seul gardien des Golden State Warriors Stephen Curry, qui était à 31,9 par match entrant lundi. Beal a terminé deuxième de la ligue la saison dernière devant James Harden.

SUIVANT

Les équipes rejouent mercredi à la State Farm Arena.

