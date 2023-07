Russell Westbrook aurait accepté un accord de deux ans pour rester avec les Clippers

Russell Westbrook reste à Los Angeles.

Le meneur vedette a accepté un contrat de 8 millions de dollars sur deux ans pour rester avec les LA Clippers, ESPN a rapporté samedi.

Les Lakers de Los Angeles ont échangé Westbrook aux Jazz de l’Utah dans le cadre d’un accord à trois équipes avec les Timberwolves du Minnesota en février. Utah a ensuite renoncé à Westbrook et il a signé avec les Clippers. Au cours des 21 matchs de saison régulière dans lesquels Westbrook est apparu – et a commencé – pour les Clippers, il a récolté en moyenne 15,8 points, 7,6 passes décisives et 1,1 interceptions par match tout en tirant 48,9 %/35,6 %/65,8 %.

Les Clippers ont remporté la tête de série n ° 5 de la Conférence Ouest et ont perdu contre les Phoenix Suns en cinq matchs au premier tour des séries éliminatoires.

Westbrook a assumé un rôle de marqueur plus important pour les Clippers lors des séries éliminatoires. Avec Paul George écarté en raison d’une blessure à la jambe et Kawhi Leonard manquant les trois derniers matchs de la série du premier tour en raison d’une blessure au genou, Westbrook a récolté en moyenne 23,6 points, 7,6 rebonds et 7,4 passes décisives par match tout en tirant 41,0 %/35,7 %/88,0 % .

[How Russell Westbrook's trajectory improved after trade from Lakers]

Westbrook, MVP, double champion marqueur et neuf fois All-Star, a passé les 11 premières saisons de sa carrière NBA avec l’Oklahoma City Thunder avant des séjours d’un an avec les Houston Rockets et les Washington Wizards et un plus- année courue avec les Lakers.

Les Clippers ont récemment refusé de garantir le salaire du garde Eric Gordon en 2023-24, faisant de lui un agent libre sans restriction.

