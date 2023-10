Russell T Davies parle de Doctor Who Future et lance une nouvelle chanson thème

Russell T. Davies est bel et bien de retour dans le monde de Docteur Who à ce stade, car nous sommes sur le point de voir ce que la série nous réserve son 60ème anniversaire le mois prochain. Mais il semble que Davies ait l’intention de rester au moins aussi longtemps qu’il l’était la première fois.

Alan Cumming sur le rôle de King James dans Doctor Who

S’exprimant lors du récent enregistrement Doctor Who @60 : une célébration musicale concert désormais diffusé sur BBC Sounds, Davies explique à quel point ses projets pour la série étaient en avance à ce stade, discutant en plaisantant de l’idée d’un épisode entièrement musical de la série. « Laissez-moi réfléchir… ok, série quatre, je vais écrire un épisode composé uniquement de musique et sans dialogue », a plaisanté Davies. «Nous planifions à l’avance [and] il n’y a pas de place dans la série 3 !

Quand Docteur Who De retour en 2005, Davies est resté showrunner jusqu’à fin 2009, menant quatre saisons ainsi qu’une année d’émissions spéciales ponctuelles faisant ses adieux au 10e Docteur de David Tennant. Si les projets de Davies concernant son retour se concrétisent, il restera au moins pour quelque chose d’équivalent…une série de promotions à partir de cette année pour le 60e anniversaire de Docteur Who et un retour à spécial fêtess, puis quatre séries. Reste à savoir s’il y aura ou non plus de la part du scénariste/producteur, mais même s’il n’y en a pas, cela reste une part assez importante à ajouter à son Docteur Who mandat, et peut-être encore plus si, à cette époque, Davies est également le fer de lance de ses projets visant à transformer davantage de séries dérivées. Docteur Who dans un univers multimédia plus large.

Outre les taquineries de Davies, le concert a également présenté trois nouveaux morceaux de musique de Docteur WhoL’avenir approche à grands pas. Le premier était le compositeur Murray Gold, qui revient de la même manière nouvelle composition du Docteur Who thème, qui fera ses débuts avec le trio d’émissions spéciales anniversaire du mois prochain, mais le public a également pu entendre des extraits des thèmes de personnages que Gold a créés pour le 15e docteur de Ncuti Gatwa et son nouveau compagnon Ruby Sunday. Vous pouvez consulter la sortie officielle de la BBC de la version orchestrée du nouveau Docteur Who thème ci-dessous :

Doctor Who @60 : une célébration musicale est maintenant disponible en streaming sur Sons de la BBCet sera diffusé au Royaume-Uni sur BBC Radio 2 ce dimanche 15 octobre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.