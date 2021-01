Le célèbre écrivain de télévision Russell T Davies a déclaré que les acteurs hétéros ne devraient pas jouer des personnages homosexuels.

Mieux connu pour son travail sur Queer As Folk et Docteur Who, Davies doit revenir à l’écran avec le nouveau drame très attendu de Channel 4 It’s A Sin, qui explore la crise du VIH à Londres dans les années 1980.

Image:

Davies (à droite) est connu pour son travail sur des séries dont Doctor Who – photographié avec l’ancienne star de l’émission David Tennant en 1999



Le chanteur des années et des années Olly Alexander, qui est ouvertement gay, joue le rôle principal en tant qu’acteur en herbe promiscuité.

Il y a eu beaucoup de débats ces dernières années sur la question de savoir si les acteurs hétéros devraient représenter des personnages homosexuels.

S’adressant au Radio Times, Davies a comparé un acteur hétéro jouant un personnage gay à un visage noir.

Il a déclaré: « Je ne suis pas réveillé à ce sujet … mais je suis fermement convaincu que si je jette quelqu’un dans une histoire, je le lance pour agir comme un amoureux, ou un ennemi, ou quelqu’un qui se drogue ou un criminel ou un saint … ils ne sont PAS là pour «agir gay» parce que «jouer gay» est un tas de codes pour une performance.

«C’est une question d’authenticité, le goût de 2020.

«Vous ne lanceriez pas quelqu’un de valide et ne le mettriez pas dans un fauteuil roulant, vous ne noirciriez pas quelqu’un. L’authenticité nous conduit vers des endroits joyeux.

Exemples très médiatisés d’interprètes hétérosexuels jouant LGBTQ + les caractères incluent Rami Malekla représentation oscarisée de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, et Taron Egertonle tour gagnant du Golden Globe en tant que Sir Elton John dans Rocketman.

En décembre, le présentateur et acteur britannique James Corden a été accusé de « visage gay » suite à son rôle dans Comédie musicale Netflix The Prom.

En septembre, Netflix a adapté la pièce de 1968 The Boys In The Band, l’histoire d’un groupe d’homosexuels qui se réunissent pour une fête d’anniversaire.

Alors que les acteurs gays et hétéros étaient auditionnés, les neuf personnages ont tous fini par être interprétés par des hommes gays.

Réalisateur Joe Mantello a déclaré à Sky News que le casting n’était pas intentionnel, mais plutôt une « série d’événements très chanceuse ».

Il a poursuivi: « Cela étant dit, je pense qu’avoir un casting gay a vraiment informé le travail et cela a pris un ton particulier à cause de cela, ce qui ne veut pas dire que c’est la seule façon d’aborder ce matériau. Mais pour cela groupe en particulier, il a fait quelque chose qui, à mon avis, est très, très spécial.