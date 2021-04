Ahoy Senor se rendra peut-être au Festival de Punchestown ce mois-ci alors que Lucinda Russell réfléchit à une autre sortie sur les obstacles pour son impressionnante gagnante Aintree.

Russell n’a pas caché l’intention que l’avenir du diplômé point à point britannique Ahoy Senor passe par-dessus les clôtures dès le début de la saison prochaine.

Mais après le succès choc mais décisif de l’enfant de six ans de la part d’un groupe de novices de premier plan dans l’entreprise de première année à Aintree la semaine dernière, son entraîneur écossais envisagera de se rendre à Punchestown pour l’Irish Mirror Novice Hurdle le 28 avril.

Ahoy Senor faisait partie d’une poignée d’entrées britanniques publiées lundi pour la réunion de cinq jours, qui mettra en vedette de nombreuses stars des principaux festivals de ce printemps dans une finale de la saison de la chasse nationale.

« Cela ne lui fera aucun mal d’acquérir un peu plus d’expérience », a déclaré Russell.

« Mais il est vraiment un (futur) chasseur, et c’est ce que nous attendons avec impatience. »

Une décision sur l’opportunité de voyager n’a donc pas encore été prise.

Russell a ajouté: « C’est vraiment 50-50. Nous venons de le remettre au travail et nous découvrirons comment il va.

« Je préférerais que ce soit plutôt doux. Donc, aucune décision ferme n’a (encore) été prise – nous verrons comment nous nous en sortirons la semaine prochaine.

« Peut-être que c’est un peu gourmand – mais là encore, s’il est en bonne forme, il est un cheval de course et c’est ce pour quoi il a été acheté. »

Jusqu’à présent, trois jours après la victoire de sept longueurs d’Ahoy Senor sur Bravemansgame, il semble s’être bien remis de ce qui était sa troisième manche de la campagne – et juste le deuxième obstacle au début de sa carrière.

Russell a déclaré: « Il va bien. C’est vraiment un cheval remarquable – très inexpérimenté en course, mais juste un cheval très simple à gérer.

«Nous savions que c’était un très bon cheval. Nous ne l’avons acheté qu’à l’automne, et il a raté les novices de début de saison.

«Il a été très bien préparé et a eu une saison complète à l’entraînement avant de courir dans son point à point – nous avons donc toujours su physiquement qu’il allait y faire face.

« C’était juste de savoir s’il le ferait mentalement – mais il est juste très simple. »

Ailleurs parmi les entrées de Punchestown, les champions d’Henry de Bromhead Minella Indo, Put The Kettle On et Honeysuckle sont tous dans le compte – et Monkfish et Envoi Allen sont également en passe de s’affronter dans un test de leur potentiel de superstar.

Le héros de la Gold Cup, Minella Indo, est l’un des 11 actuellement dans la Ladbrokes Punchestown Gold Cup – avec Al Boum Photo de Willie Mullins, double vainqueur de l’événement signature de Cheltenham, et son coéquipier Kemboy, qui a remporté la dernière édition de cette course en 2019.

L’opposition pour l’héroïne de Queen Mother Champion Chase Put The Kettle On, dans la William Hill Champion Chase, comprend Nube Negra de Dan et Harry Skelton – qui s’est rapproché de la jument deuxième à Cheltenham – et Chacun Pour Soi de Mullins. Le compagnon stable de ce dernier et vainqueur de Ryanair Chase, Allaho et la star d’Aintree Grade One de Joseph O’Brien, Fakir D’oudairies, détiennent également des inscriptions alternatives à la Gold Cup.

Sur la même carte, qui ouvre la réunion, deux lauréats du Festival de Cheltenham, Monkfish – invaincu sur les clôtures pour Mullins – et Envoi Allen de De Bromhead, qui a perdu son record parfait en tombant dans la chasse aux novices de Marsh le mois dernier, sont parmi les 12 à Dooley Champion d’assurance Novice sur trois milles.

Flooring Porter de Gavin Cromwell, vainqueur du Stayers ‘Hurdle de Cheltenham, en tête des 25 possibles dans l’équivalent de Grade 1 de Punchestown – et Envoi Allen a la possibilité de retomber à deux milles, avec Energumene de Mullins et Arkle de Nicky Henderson et Shishkin, héros d’Aintree, parmi le potentiel. opposition dans la Ryanair Novice Chase.

Le Paddy Power Champion Hurdle pourrait présenter une revanche entre Honeysuckle et la gagnante d’Henderson à Cheltenham 2020, Epatante – qui était troisième cette année – avec son coéquipier Buveur D’Air et Goshen de Gary Moore, également potentiels challengers britanniques.