George Russell n’a pas encore marqué un point en près de deux saisons en Formule 1, mais le Britannique entrera dans une voiture gagnante à Bahreïn ce week-end en remplacement de Lewis Hamilton chez Mercedes.

Ce sont d’énormes chaussures à remplir pour le pilote Williams de 21 ans, qui a un contrat Mercedes à long terme, mais Russell est prêt à saisir l’occasion après COVID-19[feminine exclu son compatriote.

C’est un défi de remplacer le pilote le plus titré de l’histoire du sport, sept fois champion du monde avec 11 victoires à son actif cette année, dans l’équipe dominante sur la grille.

Russell a longtemps été considéré comme un futur pilote Mercedes – soit lorsque Hamilton prend sa retraite ou que l’équipe perd confiance en son coéquipier finlandais Valtteri Bottas – et a maintenant la chance de vraiment montrer ce qu’il peut faire.

Le champion de Formule 2 2018 a tiré toutes les performances d’une voiture non compétitive chez les pilotes Williams – avec une fiche de qualification de 36-0 contre ses coéquipiers Robert Kubica (2019) et Nicholas Latifi (2020).

Battre Bottas en qualifications demandera un certain effort et chacun de ses mouvements passera sous un nouveau niveau de contrôle.

Cependant, la pression ne sera pas aussi forte qu’elle aurait pu l’être car Mercedes a déjà remporté les deux championnats pour une septième année consécutive sans précédent et rien n’est en jeu pour eux.

Mais ce sera toujours là pour Russell.

Mercedes voudra comparer ses performances avec Bottas, qui affrontera le futur contre Max Verstappen de Red Bull pour la deuxième place du championnat, dans des machines et des conditions de course égales.

Bottas sait également qu’il y a des inconvénients importants pour lui – être régulièrement puni par Hamilton est une chose, mais perdre contre un jeune prometteur serait un revers beaucoup plus important.

Mercedes avait un pilote de réserve disponible dans le Belge Stoffel Vandoorne, un ancien pilote de McLaren actuellement en compétition en Formule E, mais Russell a obtenu le signe non seulement en tant que future star, mais aussi en raison de son niveau actuel d’expérience.

Comme l’a expliqué le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, le Britannique est prêt pour la course et sait tout sur les pneus Pirelli 2020 et leurs performances.

Cela permet également à Mercedes de transformer un négatif – l’absence soudaine de son pilote vedette – en une histoire potentiellement agréable sur un talent émergent.

« George a montré une forme impressionnante avec Williams cette année et a joué un rôle déterminant dans leur montée sur la grille », a déclaré l’Autrichien.

« Je suis optimiste qu’il performera bien aux côtés de Valtteri, qui sera une référence exigeante pour lui. »

Russell sera le premier pilote à passer du programme Mercedes Junior à l’équipe d’usine et également le troisième Britannique à piloter pour eux dans le championnat du monde de Formule 1 après Hamilton et le regretté Stirling Moss.

« Je vois cela comme une excellente opportunité d’apprendre des meilleures équipes sur la grille en ce moment et de revenir en tant que pilote amélioré, avec encore plus d’énergie et d’expérience pour aider à pousser Williams plus loin sur la grille », a-t-il déclaré. .

« Évidemment, personne ne peut remplacer Lewis, mais je donnerai tout pour l’équipe en son absence à partir du moment où je monterai dans la voiture. »