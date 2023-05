Russell Martin: Southampton s’apprête à nommer l’entraîneur-chef de Swansea | Nouvelles du football

Russell Martin a verbalement accepté de devenir le nouveau manager de Southampton.

Des discussions entre Swansea et Southampton sont en cours sur la question de l’indemnisation, mais il est entendu que Martin pourrait être confirmé comme nouveau patron des Saints dans les prochaines 24 heures.

Martin n’a plus qu’un an sur son contrat à Swansea et il a reporté un voyage aux États-Unis où il devait discuter d’une prolongation de contrat avec les propriétaires américains du club.

Le directeur adjoint de Manchester City, Enzo Maresca, était aux côtés de Martin en lice pour le poste de Southampton, mais il s’est maintenant retiré du processus après avoir décidé qu’il voulait une autre saison avec Pep Guardiola.

Plus à venir.

