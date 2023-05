Russell Martin: Southampton s’apprête à nommer l’entraîneur-chef de Swansea alors que le départ de Ruben Selles est confirmé | Nouvelles du football

Russell Martin a verbalement accepté de devenir le nouveau manager de Southampton alors que le départ de l’actuel patron Ruben Selles à la fin de la saison est confirmé.

Des discussions entre Swansea et Southampton sont en cours sur la question de l’indemnisation et les Saints restent en pourparlers avancés avec le club de championnat sur sa rémunération et celle de son personnel en coulisses.

Selles avait précédemment déclaré qu’il ne resterait pas à Southampton s’il n’était pas le manager permanent, et son départ a été confirmé par le club mercredi avec son contrat qui ne sera pas renouvelé.

Une déclaration ajoutée. « Le club tient à remercier Ruben d’avoir assumé le poste de direction à un moment difficile pour le club et d’avoir tout donné alors que nous tentions de rester en Premier League.

« Ruben prendra en charge l’équipe pour le dernier match contre Liverpool dimanche à St Mary’s. Nous lui souhaitons le meilleur pour sa future carrière. »

Son successeur attendu, Martin, n’a plus qu’un an sur son contrat à Swansea et il a reporté un voyage aux États-Unis où il devait discuter d’une prolongation de contrat avec les propriétaires américains du club.

Fin de la course PL des Saints Southampton a été relégué de la Premier League pour la première fois depuis la saison 2004-05, et la troisième fois de l’élite au classement général (également 1973-74). 2022-23 était leur 11e saison consécutive en Premier League.

Le directeur adjoint de Manchester City, Enzo Maresca, était aux côtés de Martin en lice pour le poste de Southampton, mais il s’est maintenant retiré du processus après avoir décidé qu’il voulait une autre saison avec Pep Guardiola.

L’équipe de Swansea de Martin a terminé à la 10e place cette saison et a terminé la saison du championnat en force, invaincue en neuf matchs avec des victoires contre West Brom et Norwich City au cours de cette course.

Trois managers ont occupé la sellette de St Mary cette saison et aucun d’entre eux n’a réussi plus de trois victoires en championnat avec Ralph Hasenhuttl, Nathan Jones et Selles qui n’ont tous pas réussi à trouver une formule gagnante au club.

Selles est aux commandes depuis le limogeage de Nathan Jones en février, mais n’a pas pu éloigner les Saints de la relégation de la Premier League.

Southampton relégué – qu’est-ce qui a si mal tourné ?

Southampton est un club de football accablé par les troubles et les conflits. Il en est ainsi depuis leur zénith européen sous Ronald Koeman – une extension du beau travail que Mauricio Pochettino avait entrepris au cours des deux saisons précédant son arrivée.

Les saints sont loin du club dont le Néerlandais a hérité en 2014. Et à une certaine distance de l’endroit où ils s’attendaient eux-mêmes à être après s’être brièvement imposés comme l’une des équipes de la première moitié de la Premier League.

Une histoire qui s’est embrouillée avant d’atteindre sa conclusion de conte de fées.

En effet, le sort de Southampton est un peu comme un « il était une fois », moins la fin heureuse. Une série de points de pincement sans le confort de la résolution.

En savoir plus sur la façon dont Southampton s’est retrouvé relégué au championnat…