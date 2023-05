Russell Martin s’apprête à devenir le nouveau manager de Southampton

Russell Martin devrait être nommé nouveau manager de Southampton la semaine prochaine.

Martin, le manager de Swansea, devait se rendre aux États-Unis cette semaine pour des discussions en face à face avec les propriétaires majoritaires du club gallois qui espéraient clarifier son propre avenir, mais il reste au Royaume-Uni.

Aucune approche formelle n’a été faite par Southampton, mais on s’attend de plus en plus à ce que Martin prenne la relève à St Mary’s.

Comme L’athlétisme a précédemment rapporté, Southampton a l’intention de mettre en œuvre un style basé sur la possession la saison prochaine, s’éloignant de l’approche pressante sous Ralph Hasenhuttl et Ruben Selles. Le travail de Martin à Swansea et MK Dons répond aux critères.

Le nouveau directeur Jason Wilcox, qui rejoindra officiellement Manchester City dans les semaines à venir, supervisera le département football et travaillera au-dessus du manager, avec le co-fondateur de Sport Republic Rasmus Ankersen à la tête de la recherche managériale.

L’actuel manager Selles devrait quitter Southampton à l’expiration de son contrat le 30 juin et, s’exprimant lors de sa conférence de presse avant le voyage à Brighton, a admis qu’il n’avait pas encore été éclairé sur son avenir.

« Nous parlons avec le club depuis le tout début que nous ferons un bilan après le match de Liverpool », a déclaré Selles.

« Et c’est ce que j’attends. Et puis si le club veut faire un mouvement, avec ou sans moi, je m’attends à ce qu’il me le communique avant que ce soit rendu public.

(Photo : Getty Images)