PLAYA DEL CARMEN, Mexique: Russell Knox a abattu jeudi un joueur de moins de 65 ans au club de golf d’El Camaleon, venteux et humide, pour mener le premier tour de la Mayakoba Golf Classic du PGA Tour.

Le birdie écossais de 35 ans sur cinq des six derniers trous sur ses neuf premiers, a ensuite joué le dernier neuf en 1 avec un bogey sur la normale 4 seconde et des birdies sur la cinquième normale 5 et la sixième normale 4 .

Il m’a fallu quelques trous pour entrer un peu dans ma ronde, mais quand je l’ai fait, j’ai eu six ou sept très bons trous, a déclaré Knox. J’ai bien frappé la balle, l’ai enfoncée dans le fairway, et avec de la portance, de la propreté et de la place, j’ai pu être assez agressive. Le pair était bon aujourd’hui.

Chiles Joaquin Niemann a été un riposte avec Argentinas Emiliano Grillo et l’Américain Tom Hoge. Niemann fera don de son prix complet et de 5 000 $ pour chaque oiseau et 10 000 $ pour un aigle pour aider à payer les médicaments pour son parent de 2 mois au Chili.

Je joue pour Rafita, une de mes cousines à qui on a diagnostiqué une maladie très rare il y a quelques jours, a déclaré Niemann, 22 ans. Tous les gars ici en tournée sont très gentils, avec l’aide des petits rubans qu’ils avaient pour soutenir Rafita. Il se bat maintenant au Chili, alors nous devons travailler pour l’aider.

Niemann a également terminé dans les neuf premiers, l’observation des oiseaux aux n ° 3, 5, 6 et 7.

C’était difficile, a déclaré Niemann. C’était difficile de s’habituer tôt au vent, mais je suis très content de ma façon de jouer. Il m’a fallu quelques trous pour le régler avec le vent. Je suis très content de la façon dont j’ai joué et de la façon dont j’ai fini.

Knox a remporté deux victoires sur le PGA Tour et une sur le circuit européen. Il a perdu en barrage à Mayakoba en 2016.

Je pense que c’est la tequila et les tacos, a déclaré Knox. J’aime clairement le cours. Je l’aime. Je veux dire, historiquement, ma précision de conduite et mon jeu de fer ont été ma force, ce sont donc les principales choses que ce cours fait ressortir en vous.

Il aimait le vent plus que le gazon adouci par la pluie.

Je veux toujours qu’il y ait un peu de vent, a déclaré Knox. Je sens que je peux bien faire voler ma balle parfois. Mais c’est tellement doux ici, c’est le contraire d’une vague de liens similaires. Non, j’en suis très content et j’ai hâte d’essayer à nouveau demain.

Carlos Ortiz, la star mexicaine qui a d’abord remporté le PGA Tour, était de retour de deux coups à 67 ans. Il a remporté l’Open de Houston une semaine avant le Masters et n’a pas joué à Sea Island.

Quand j’ai fait un 60 pieds pour l’aigle à 5 ans, je savais que ça allait être une très bonne journée, a déclaré Ortiz. J’avais le contrôle de mon jeu. C’est celui où vous obtenez un bon drive, ça pénètre un peu dans le fairway et vous sentez que vous allez avoir un flyer et il sortira doucement, mais je suis vraiment content de la façon dont j’ai joué.

Le champion en titre Brendon Todd avait également 67 ans avec Tony Finau, Viktor Hovland, Aaron Wise, Nate Lashley, Akshay Bhatia et Michael Gligic.

L’ancien champion amateur américain Andy Ogletree, le faible amateur du Masters, avait un 69 à ses débuts professionnels. Le capitaine de la Ryder Cup, Steve Stricker, a également tiré 69.

Rickie Fowler a eu une ronde sauvage de 70 avec huit birdies et des bogeys quadruples et doubles. Il a joué les six derniers trous en 4 sous pour passer sous la normale.

Ce doit être le coup le plus bas que j’ai réalisé avec un quad, a déclaré Fowler. Cela n’arrive pas beaucoup.

Le quadruple champion Brooks Koepka avait un 71. Justin Thomas a tiré 72. Au numéro 3, il est le seul joueur du top 10 mondial sur le terrain.