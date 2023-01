Russell Hornsby et Michole Briana White parlent de la saison 2 de “BMF”

BMF revient pour une deuxième saison à succès et le casting approfondit la montée en puissance de Demetrius “Big Meech” Flenory et Terry “Southwest” T.

La deuxième saison de la série STARZ suit Meech et Terry qui sont toujours en désaccord. Meech (Lil Meech) veut étendre l’entreprise au-delà de Detroit, tandis que Terry (Da’Vinchi) se concentre sur l’école et lance un service légitime de transport en voiture avec son Pops, Charles. Mais au fur et à mesure que la saison avance, les rues implosent et les frères doivent peser leurs options.

Russell Hornsby et Michole Briana White parlent de Charles et Lucille dans BMF Saison 2

Cette saison, Charles Flenory (Russell Hornsby) et Lucille Flenory (Michole Briana White) s’affrontent au sujet des finances et ont du mal à subvenir aux besoins de leur famille, provoquant des heurts conjugaux sur la route.

Non seulement cela, mais il y a toujours des tensions entre eux à propos de la décision de Charles de chasser Meech de la maison pour s’être livré à une vie de crime et avoir impliqué son frère Terry.

Russell et Michole ont récemment parlé à la rédactrice en chef de BOSSIP, Dani Canada, du combat continu de leurs personnages pour sauver leurs fils et de la pression exercée sur la famille Flenory.

Regardez ci-dessous!

BMF premières le vendredi 6 janvier à 8h00 ET / PT sur STARZ.

“BMF” met en vedette Demetrius “Lil Meech” Flenory Jr., le fils de Demetrius “Big Meech” Flenory, Da’Vinchi (The Way Back, “All American”, “grown-ish”), Russell Hornsby (Fences, The Hate U Give), Michole Briana White («Dead to Me», She Hate Me), Myles Truitt («Stranger Things», «Black Lightening», «The New Edition Story»), Steve Harris («The Practice», Diary of a Mad Black Woman), Kelly Hu (The Scorpion King, “The Orville”), La La Anthony (“The Chi”, Think Like a Man), avec le rappeur de Detroit Arkeisha “Kash Doll” Knight, Snoop Dogg (Training Day) , Leslie Jones (Coming 2 America, “Saturday Night Live”), Christine Horn (“Snowfall”), Sydney Mitchell (“First Wives Club”), Rayan Lawrence (“Underground”) et Serayah (“Empire”, Favorite Son ) dans des rôles récurrents et Mo’Nique (Precious, “The Parkers”) en guest star. De plus, Caresha “Yung Miami” Brownlee fera une apparition cette saison.