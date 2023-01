Russell Gage testé pour une blessure au cou après un coup effrayant à Bucs-Cowboys

À peine deux semaines après que la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, se soit effondrée et ait dû être réanimée sur le terrain, un autre moment qui donne à réfléchir s’est produit devant un public aux heures de grande écoute lundi soir lorsque le receveur large des Buccaneers de Tampa Bay, Russell Gage, a été enlevé par civière tard dans le quatrième quart d’un match éliminatoire avec jokers contre les Cowboys de Dallas.

Gage a été blessé lorsqu’il a trébuché sur une route, est tombé au sol, n’a pas pu attraper et a reçu un coup dur dans le cou de Donovan Wilson. Il a semblé essayer de se lever mais n’a pas pu et a frappé le sol avec frustration.

Les joueurs des deux équipes se sont agenouillés et ont prié pendant que le personnel médical s’occupait de Gage. Tom Brady, qui a lancé la passe à Gage, s’est tenu près du personnel médical avant la reprise du match.

Gage a été transporté dans un hôpital local avec une commotion cérébrale et est en cours d’évaluation pour une blessure au cou, a déclaré l’entraîneur des Buccaneers Todd Bowles aux journalistes après le match. Gage a du mouvement dans toutes ses extrémités, a ajouté Bowles.

Le 2 janvier, Hamlin a fait un arrêt cardiaque après avoir fait un tacle. Ses coéquipiers étaient en larmes alors qu’il était transporté en ambulance dans un hôpital de Cincinnati. Hamlin a fait un rétablissement remarquable et a vu les Bills battre les Dolphins dans un match avec joker de l’AFC depuis chez lui.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

