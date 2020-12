SAKHIR, Bahreïn: le pilote remplaçant de Lewis Hamilton a signé le meilleur temps lors de la première séance d’essais du Grand Prix de Sakhir, vendredi.

George Russell, qui a eu sa chance chez Mercedes après que Hamilton ait été testé positif COVID-19[feminine, a bouclé un tour de piste du désert sous les projecteurs en 54 546 secondes. Son temps était de 0,176 seconde plus rapide que le pilote Red Bull Max Verstappen et de 0,265 seconde avant Alexander Albon.

Hamilton, qui a déjà remporté le championnat de la saison, s’isole pendant 10 jours et pourrait également rater la dernière course de l’année à Abu Dhabi le week-end prochain.

Russell, 22 ans, a des pieds plus grands que Hamilton et a dû se glisser dans des chaussures de course de taille 10 au lieu de sa taille habituelle 11.

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas, se battant pour retenir Verstappen pour la deuxième place du championnat, a terminé quatrième, 0,322 derrière Russell.

Bottas suit Hamilton avec 131 points et mène Verstappen avec 12, bien que Verstappen ait une voiture plus lente.

Les pilotes courront à nouveau sur le circuit international de Bahreïn à Sakhir, mais sur une piste extérieure à grande vitesse plus petite.

