Russell Crowe pose avec sa petite amie presque la moitié de son âge ; dément les rapports d’audition horrible avec Julia Roberts

Russell Crowe a foulé le tapis rouge du Festival du film de Rome en Italie dimanche, accompagné de sa petite amie beaucoup plus jeune, Britney Theriot, 31 ans. Crowe a 58 ans.

L’acteur né en Nouvelle-Zélande était là pour promouvoir son nouveau film “Poker Face”, dans lequel il a non seulement joué, mais également réalisé.

Crowe et Theriot ont rendu public leur relation en 2020, deux ans après que Crowe a finalisé son divorce avec sa femme de 15 ans, Danielle Spencer.

LA VENTE AUX ENCHÈRES “DIVORCE” DE RUSSELL CROWE VEND “UNE ARMURE DE GLADIATEUR” ET D’AUTRES ÉQUIPEMENTS DE CINÉMA DE VALEUR

Le duo était tout sourire sur le tapis rouge du thriller, qui met également en vedette Liam Hemsworth et sa belle-sœur, Elsa Pataky.

Les escarpins noirs de Theriot étaient assortis à l’ensemble entièrement noir de son petit ami.

JULIA ROBERTS HONORÉE, BRALESS OLIVIA WILDE ET GEORGE ET AMAL CLOONEY’S DATE NIGHT : ACADEMY MUSEUM GALA

Quelques jours plus tôt, Crowe avait mis fin aux affirmations du réalisateur PJ Hogan selon lesquelles l’acteur avait passé une terrible audition avec Julia Roberts pour son film de 1997, “Le mariage de mon meilleur ami”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’affirmation est sortie pour la première fois en février, lorsqu’un extrait du livre de Scott Meslow “From Hollywood With Love: The Rise and Fall (and Rise Again) of Romantic Comedy” a été publié dans Variety. Hogan aurait déclaré que Crowe avait donné “l’une des pires lectures de table que j’aie jamais connues”.

Hogan a poursuivi : “Je ne sais pas ce qui s’est passé… Russell était assis en face de Julia. Il a saisi ce script, et il l’a regardé, et il ne l’a pas regardée une seule fois.”

Crowe n’a rien dit à l’époque, mais vendredi, il est passé sur la défensive, partageant sur son Twitter une déclaration niant avoir jamais auditionné pour Hogan.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’acteur oscarisé a écrit : “Pure imagination de la part de ce réalisateur. Je n’ai pas auditionné pour ce film. Je n’ai jamais lu de tableau avec l’actrice mentionnée.”