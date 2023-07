Russell Crowe envisage de se retirer du cinéma : « Vous n’entendrez plus jamais parler de moi »

Russell Crowe est une grande star de cinéma – mais peut-être plus pour très longtemps.

Alors que l’acteur envisage son 60e anniversaire l’année prochaine, il se demande s’il est temps d’arrêter l’industrie qui l’a rendu célèbre, révélant au Festival du film de Karlovy Vary qu’il n’a pas décidé si sombrer dans l’obscurité est la bonne décision pour lui à cette étape de sa vie.

« Vous vous tenez devant le miroir et vous dites : ‘C’est qui, putain ?' », a-t-il dit à propos du vieillissement, selon Variety. « Je suis dans cette période maintenant. »

« Je prendrai Ridley Scott comme modèle : il découvre encore de nouvelles choses dans son travail. Ou je vais juste arrêter et vous n’entendrez plus jamais parler de moi. Je n’ai pas encore décidé ce que ça va être. Ce sont deux choses très choix valables. »

RUSSELL CROWE SNOBBÉ AU COURONNEMENT DU ROI CHARLES, L’ACTEUR RÉVÈLE POURQUOI

Ridley Scott a 85 ans et, selon sa page IMDb, a actuellement 20 projets à venir.

Crowe, quant à lui, a huit films en préparation.

Un film dans lequel il n’est pas impliqué est la suite à venir de « Gladiator », l’un de ses films les plus mémorables – mais cela ne signifie pas qu’il n’en a pas parlé.

« Ils devraient être en train de me payer pour le nombre de questions que l’on me pose sur un film dans lequel je ne suis même pas », a-t-il déclaré lors du festival.

« Cela n’a rien à voir avec moi. Dans ce monde, je suis mort. Six pieds sous terre. Mais j’avoue avoir une certaine teinte de jalousie, car cela me rappelle quand j’étais plus jeune et ce que cela signifiait pour moi, dans mon vie. »

‘GLADIATOR’ STAR RUSSELL CROWE ADMET QU’IL EST ‘JALOUS’ SUR LA SUITE

Il a poursuivi : « Je ne sais rien du casting, je ne sais rien de l’intrigue. Je suis mort ! Mais je sais que si Ridley a décidé de faire une deuxième partie de l’histoire, plus de 20 ans plus tard, il devait avoir de très bonnes raisons. »

« Je ne peux pas penser que ce film soit autre chose que spectaculaire », a-t-il conclu.

Alors qu’il revient maintenant sur son rôle de Maximus avec affection, il a révélé dans une interview d’avril avec Vanity Fair qu’il avait failli quitter le film parce qu’il n’aimait pas le scénario.

« Au cœur de ce que nous faisions, il y avait un excellent concept, mais le scénario, c’était des ordures. Des ordures absolues. Et il y avait toutes ces sortes de séquences étranges, vous savez. L’une d’elles concernait les chars », a-t-il partagé. Alors que tous les scénarios étaient factuels, Crowe craignait que rien ne résonne avec les téléspectateurs.

« Cela ne sonnera tout simplement pas bien pour un public moderne. Ils vont dire: » Qu’est-ce que c’est que tout ça? « »

« L’énergie autour de ce que nous faisions était très fracturée », a-t-il déclaré à propos du plateau de tournage.

« J’ai pensé plusieurs fois, ‘Peut-être que ma meilleure option est juste de prendre un avion et de sortir d’ici.' »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Alors que Crowe réfléchit à ses plans pour l’avenir, il a encore quelques projets qu’il veut réaliser lui-même. En plus de ses prochains rôles d’acteur, il a également réalisé quelques documentaires qu’il n’est pas encore à l’aise de publier.

Il a expliqué: « Pour les libérer, je dois les mettre à l’aise légalement. Et pour moi, cela détruit le point. Je dois donc attendre plus longtemps, attendre que certaines personnes meurent, puis je pourrai les faire sortir. «

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.