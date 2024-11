Russell Crowe combattra à nouveau l’Empire romain dans « Le Dernier Druide »

EXCLUSIF: Près de 25 ans après que Russell Crowe ait mené la guerre contre l’Empire romain – et remporté un Oscar pour ses ennuis – en Gladiateurl’acteur est une fois de plus prêt à remuer le guerrier intérieur pour Le dernier druide.

Le film racontera l’histoire d’un empereur romain qui découvre un bastion druidique isolé dans les montagnes de Calédonie. Un ancien celtique pacifique (Crowe) doit prendre les armes pour protéger sa famille et son peuple de l’anéantissement. Un casting supplémentaire est en cours.

L’AGC de Stuart Ford lance les ventes du projet de l’AFM. Range Media Partners et CAA Media Finance ont organisé le financement du film avec Nostromo et représentent les droits américains.

Est-ce qu’Eubank (Sous l’eau) devrait réaliser un scénario qu’il a écrit avec Phil Gawthorne et Carlyle Eubank.

Ben Pugh de 42 produit aux côtés de Brian Kavanaugh-Jones et Fred Berger de Range Media Partners, Adrián Guerra produisant également pour Nostromo. Brandon Millan et Sam Wasson de Felix Farmer seront producteurs exécutifs aux côtés de George Hsieh.

Crowe sera ensuite vu dans le film de Sony Kraven le chasseur et le drame historique qui fait le buzz Nuremberg.

Eubank a fait ses débuts en tant que réalisateur en 2011 avec le drame de science-fiction Amour. Il a également dirigé Le signal pour Focus Features, avec Brenton Thwaites et Olivia Cooke ; Sous l’eau, avec Kristen Stewart et Vincent Cassel pour Twentieth Century Fox ; Activité paranormale : plus proche parent avec Emily Bader pour Paramount+ ; et Terre du mal avec Liam Hemsworth et Russell Crowe. Il réalisera ensuite un thriller L’Epiphanieavec Sylvester Stallone, dont le tournage est prévu au début de l’année prochaine, également pour AGC.

Les projets à venir de 42 incluent le thriller Le pari pour Warner Bros. ; Le thriller d’Andrew Sodroski Hors Saisons pour Apple TV+ ; Celui de Rupert Wyatt Boxeur pour Lionsgate ; et Les leçons des pingouins avec Jonathan Pryce et Steve Coogan.

La liste récente de Range comprend Longues jambes et Les motardsalors que les prochains sont Un inconnu complet et Aux heures de grande écoute.

Crowe est remplacé par Brillstein Entertainment Partners et Goodman, Genow. Eubank est représentée par CAA et Johnson Shapiro Slewett & Kole. Gawthorne est remplacé par Range Media Partners et Ziffren Brittenham.