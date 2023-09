Russell Brand s’exprime pour la première fois sur les allégations d’agression sexuelle

LONDRES — Russell Brand a fait ses premiers commentaires publics suite à la publication de plusieurs allégations d’abus sexuels à son encontre, et a attaqué le gouvernement britannique et les plateformes de médias sociaux pour l’avoir empêché de gagner de l’argent avec ses comptes.

« De toute évidence, cela a été une semaine extraordinaire et pénible et je vous remercie beaucoup pour votre soutien et pour avoir remis en question les informations qui vous ont été présentées », a déclaré Brand vendredi dans une vidéo publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

C’était la première fois que le comédien devenu influenceur commentait publiquement des journaux britanniques, notamment The Times, The Sunday Times et l’émission « Dispatches » de la chaîne britannique Channel 4« , ont rapporté des allégations selon lesquelles il aurait abusé sexuellement et émotionnellement de quatre femmes.

Brand, 48 ans, a été accusé de viol, d’agression sexuelle et de violence psychologique par quatre femmes.. L’une d’elles a déclaré qu’elle avait 16 ans (l’âge du consentement au Royaume-Uni) et que Brand avait 30 ans lorsqu’ils ont commencé une relation qui comprenait des abus et des agressions sexuelles. Une cinquième femme a accusé Brand de lui avoir montré ses organes génitaux.

Le comédien devenu influenceur du bien-être a nié les allégations, affirmant que toutes ses relations étaient consensuelles. Dans une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux avant la publication des allégations et de l’émission intitulée « Russell Brand : In Plain Sight », il a déclaré avoir réfuté ce qu’il a qualifié d’« allégations très graves ».

NBC News n’a parlé à aucun des accusateurs ni confirmé de manière indépendante aucune des allégations contre Brand.

En plus de remercier ses partisans, sa deuxième vidéo se concentrait principalement sur les critiques du gouvernement britannique, qui, selon lui, avait « demandé aux grandes plateformes technologiques de censurer notre contenu en ligne, et certaines plateformes en ligne ont accédé à cette demande.

« Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que cela se produit dans le contexte du projet de loi sur la sécurité en ligne, qui est une loi britannique qui accorde des pouvoirs étendus de surveillance et de censure, et c’est une loi qui a déjà été adoptée », a-t-il ajouté.

YouTube a empêché Russell Brand de gagner de l’argent avec sa plateforme et la BBC a retiré certaines émissions de Brand de son service de streaming en ligne. Son agence de gestion, Tavistock Wood, a déclaré dimanche qu’elle avait abandonné Brand parmi ses clients après avoir déclaré qu’elle avait été « horriblement induite en erreur » par lui.

Ses anciens employeurs de Channel 4 et de la BBC ont déclaré qu’ils menaient une enquête sur ces allégations.

Brand a également reporté les prochains spectacles de comédie au Royaume-Uni et suspend la fin de sa tournée comique actuelle, « Bipolarisation ». On ne savait pas si elle serait reportée.

Même si le gouvernement britannique ne semble pas avoir tenté de censurer Brand, Caroline Dinenage, présidente de la commission des médias et des sports du Parlement britannique, a écrit à Rumble — un site qui attire des créateurs qui ont tendance à souscrire à des opinions plus à droite — pour dire qu’elle était « inquiète » que Brand puisse en tirer profit.

Dans un communiqué, Rumble a qualifié la lettre de « troublante » et a déclaré qu’il refuserait de « rejoindre une foule d’annulation de la culture ».

Les législateurs débattent du projet de loi sur la sécurité en ligne, auquel Brand a fait référence dans sa vidéo, depuis sa première publication sous forme de projet en mai 2021. Le Parlement britannique l’a approuvé mardi.

Ce projet de loi tentaculaire obligera les plateformes de médias sociaux à supprimer les contenus illégaux, notamment ceux décrivant des abus sexuels sur des enfants, des discours de haine, du terrorisme, de la vengeance pornographique et des publications incitant à l’automutilation. Les plateformes devront également prendre des mesures pour empêcher l’apparition de tels contenus et donner aux utilisateurs davantage de contrôles, notamment la possibilité de bloquer les trolls anonymes.

Les entreprises qui ne s’y conforment pas s’exposeront à des amendes allant jusqu’à 18 millions de livres (22 millions de dollars), soit 10 % de leurs ventes mondiales annuelles, selon le montant le plus élevé, et les cadres supérieurs des entreprises technologiques seront également passibles de poursuites pénales et d’une peine de prison s’ils ne le font pas. répondre aux demandes d’informations des régulateurs britanniques. Ils seront également tenus pénalement responsables si leur entreprise ne se conforme pas aux avis des régulateurs concernant les abus et l’exploitation sexuels d’enfants.

Techniquement, le projet de loi n’est pas devenu loi car il n’a pas encore reçu la sanction royale, l’accord du roi Charles III, qui est nécessaire pour transformer un projet de loi en loi du Parlement, mais il s’agit là d’une simple formalité.

Brand, qui a passé ces dernières années à développer son audience YouTube à plus de 6 millions de followers, et sa carrière d’influenceur et de conférencier tout en colportant de faux théories du complot sur la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et d’autres sujets, a ensuite attaqué la Trusted News Initiative, un partenariat d’organisations de presse internationales qui s’efforce de trouver des solutions pour lutter contre la désinformation.

« La confiance est la dernière chose que vous devriez offrir », a-t-il déclaré, ajoutant que l’objectif du groupe était de « cibler, contrôler, étouffer et fermer les organisations médiatiques indépendantes ».