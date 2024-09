Russell Brand se souvient du « très intense » Sean « Diddy » Combs qui l’a emmené en « vacances forcées »

Russell Brand se souvient que Sean « Diddy » Combs l’avait emmené en « vacances forcées » alors qu’il travaillait sur leur film de 2010, « Get Him to the Greek ».

Le comédien controversé a parlé ouvertement de son voyage à Las Vegas avec le rappeur aujourd’hui en disgrâce dans un interview refaite avec BlackTree TV à partir de mai 2010.

« Diddy est nouveau pour moi, n’est-ce pas ? » a déclaré Brand à l’intervieweur. « Il s’est occupé de moi, il m’a emmené en vacances forcées à Vegas. »

L’acteur, vu ici avec Combs en 2010, s’est confié sur son voyage à Las Vegas alors qu’ils travaillaient sur le film « Get Him to the Greek ». John Sciulli/BEI/Shutterstock

L’acteur britannique de 49 ans a ajouté : « C’est un homme très intense parce que je pense qu’il vient de rien et qu’il est désormais très, très puissant. Les gens qui font ce genre de choses sont intenses. »

« Maintenant, je l’aime bien, il est très influent », a expliqué Brand, ajoutant qu’il était difficile de dire non à Combs, 54 ans.

« Si vous dites que vous ne voulez pas faire quelque chose et que Diddy veut que vous le fassiez, c’est vraiment difficile de ne pas le faire… vous le faites quand même parce que vous vous dites : « Ah, ne le contrariez pas. » C’est une personne influente. »

La star de « Forgetting Sarah Marshall » a admis qu’il s’inquiétait de la pression d’être « très amical » avec Combs.

« Il peut te demander plein de faveurs et tu ne peux pas lui dire non. C’est ça qui m’inquiète… la pression », a-t-il dit. « Je ne veux pas être la chienne de qui que ce soit, je travaille trop dur dans la vie, même pas la chienne de Diddy. »

Les commentaires de la star de « Rock of Ages » ont refait surface après que Combs a été arrêté et accusé de prostitution, de trafic sexuel, de fraude et de racket.

Brand, vu ici avec Jonah Hill et Combs en 2010, a expliqué qu’il était très difficile de dire non au fondateur de Bad Boy Records. Image de fil

« Vous continuez à le faire parce que vous vous dites : « Ah, ne le contrariez pas ». C’est une personne influente », a déclaré la star de « Forgetting Sarah Marshall » à propos de Combs, vu ici en 2017. Getty Images

Selon un acte d’accusation non scellé, le tueur à gages aurait « contraint des femmes et d’autres personnes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels ».

Il est également accusé d’avoir « créé une entreprise criminelle dont les membres et associés se sont livrés à… la traite sexuelle, au travail forcé, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l’obstruction à la justice ».

L’arrestation de Combs fait suite aux raids menés en mars dans ses manoirs de Miami et de Los Angeles, au cours desquels les fédéraux ont découvert 1 000 bouteilles de lubrifiant, des AR-15 et de la drogue.

La semaine dernière, le magnat de la musique a été arrêté pour trafic sexuel. Getty Images

Il a été accusé de «[coercing] « Il utilise les femmes et les autres autour de lui pour assouvir ses désirs sexuels. » Getty Images

La star de « Making the Band », qui a plaidé non coupable des accusations, s’est vu refuser la libération sous caution.

La semaine dernière, le magnat de la musique en difficulté a également été placé sous surveillance anti-suicide au centre de détention de Brooklyn, à New York, où il est actuellement détenu.

Brand, quant à lui, a révélé en avril qu’il se faisait baptiser comme une « opportunité de laisser le passé derrière lui » après avoir été accusé d’agression sexuelle, de viol et de violence psychologique par plusieurs femmes l’année dernière.