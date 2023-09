Russell Brand reporte sa tournée de comédie suite à des allégations d’agression sexuelle

Russell Brand a reporté ses autres émissions de comédie au Royaume-Uni suite à la publication de plusieurs allégations d’abus sexuels contre lui au cours du week-end.

Brand a été accusé d’abus sexuels et émotionnels par quatre femmes dans le cadre d’une enquête conjointe par le Times de Londres, le Sunday Times et Channel 4 Dispatches. Le comédien devenu influenceur du bien-être a nié les allégations, affirmant que toutes ses relations étaient consensuelles.

Sa direction a annoncé lundi dans un communiqué qu’elle suspendrait la fin de sa tournée humoristique actuelle « Bipolarisation ».

« Nous reportons ces quelques émissions caritatives de collecte de fonds contre la toxicomanie, nous n’aimons pas le faire – mais nous savons que vous comprendrez », indique le communiqué.

On ne sait pas si les dates seront reportées. Le Théâtre Royal Windsor a déclaré qu’il effectuerait des remboursements conformément aux politiques du lieu.

Russell Brand quitte un théâtre après une comédie qui se déroule à Londres samedi. James Manning / PA via AP

Le Times de Londres, le Sunday Times et Channel 4 Dispatches se sont entretenus avec quatre femmes, dont l’une a déclaré avoir eu une relation de trois mois avec Brand lorsqu’elle avait 16 ans.

Cette femme, qui s’est identifiée comme Alice, a déclaré que Brand avait 31 ans à l’époque et a allégué qu’il l’avait forcée à avoir des relations sexuelles orales. Brand ne s’est pas arrêtée jusqu’à ce qu’elle lui frappe le ventre, a-t-elle déclaré au Times.

Elle a également allégué que même si elle avait l’âge légal de consentement au Royaume-Uni, Brand l’avait guidée sur la manière de présenter leur relation avec sa famille et de sauvegarder son contact sous un nom différent. Elle a également déclaré au Times qu’elle avait contacté l’agence littéraire de Brand en 2020 pour lui faire part de ses allégations.

L’agence de gestion du bois Tavistock a déclaré dimanche avoir abandonné Brand en tant que client, ajoutant qu’elle avait été « horriblement induite en erreur » par lui.

Une autre femme, identifiée sous le nom de Nadia, a accusé Brand de l’avoir violée dans sa résidence de Los Angeles en 2012. Elle a déclaré que Brand l’avait invitée à la maison après avoir eu des relations sexuelles consensuelles une fois auparavant, mais qu’à cette occasion, il voulait un « ami ». » pour les rejoindre, selon le Times.

Lorsqu’elle a refusé, Brand l’a maintenue contre un mur et l’a violée, a affirmé Nadia.

NBC News n’a confirmé de manière indépendante aucune des allégations contre Brand.

Le service de police métropolitain a déclaré à NBC News qu’il avait reçu dimanche un rapport d’agression contre Brand, un jour après la publication de l’enquête et un documentaire également diffusé samedi.

L’agression présumée s’est produite en 2003, dans le quartier de Soho à Londres, selon la police.

« Nous continuons d’encourager toute personne pensant avoir été victime d’une infraction sexuelle, peu importe depuis combien de temps, à nous contacter », a déclaré la police métropolitaine.

Bluebird, une division de Pan McMillian, a également annoncé lundi qu’elle suspendait ses publications en attente avec Brand.

« Il s’agit d’allégations très graves et à la lumière de celles-ci, Bluebird a pris la décision de suspendre toute publication future avec Russell Brand », a déclaré la société.

Brand a nié toutes les allégations portées contre lui dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Mais au milieu de cette litanie d’attaques étonnantes, plutôt baroques, se trouvent des allégations très graves que je réfute absolument », a déclaré Brand dans une vidéo.

Channel 4 a confirmé que les épisodes de « Big Brother’s Big Mouth » et « The Great British Bake Off » mettant en vedette Brand avaient été supprimés de son service de streaming. Brand a travaillé avec le réseau de 2004 à 2007, lorsque certaines allégations ont eu lieu.

Un membre du personnel, une femme identifiée comme Rachel, a affirmé au Times que Brand lui avait montré son pénis dans sa loge et avait insinué qu’elle pouvait lui faire une fellation.

D’autres membres de l’équipage ont également allégué des mauvais traitements de la part de Brand dans des entretiens avec le Times, y compris des personnes qui avaient l’impression de travailler comme « proxénète » pour Brand alors qu’il poursuivait les membres du public à des fins sexuelles.

« Nous avons demandé à la société de production qui a produit les programmes pour Channel 4 d’enquêter sur ces allégations et de nous faire part de ses conclusions de manière appropriée et satisfaisante », a indiqué la chaîne. « Channel 4 mène également sa propre enquête interne, et nous encourageons toute personne ayant connaissance d’un tel comportement à nous contacter directement. »