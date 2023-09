Russell Brand nie les allégations d’agression sexuelle alors que la police est invitée à enquêter – National

REMARQUE : L’article suivant contient un contenu inquiétant. Veuillez lire à votre propre discrétion.

Quatre femmes ont accusé le comédien Russell Brand de viol, d’agression sexuelle et de violence psychologique dans le cadre d’un exposé publié par trois agences de presse britanniques.

Le Sunday Times, le Times de Londres et le programme d’investigation de Channel 4 Dépêches partagé le allégations des accusateurs de Brand Cette fin de semaine. Les quatre femmes, qui n’ont pas été nommées, ont déclaré que Brand, 48 ans, les avait agressées sexuellement entre 2006 et 2013, au sommet de la renommée de Brand.

Brand a nié avec véhémence toutes les allégations portées contre lui.

Le comédien a publié une vidéo avant que les informations ne soient rendues publiques et a déclaré que deux sociétés de « médias grand public » l’avaient contacté à propos de l’histoire. Il a déclaré avoir reçu des lettres « extrêmement troublantes » décrivant les allégations portées contre lui.

L’histoire continue sous la publicité

« Au milieu de cette litanie d’attaques étonnantes, plutôt baroques, se trouvent des allégations très graves que je réfute absolument », a-t-il déclaré. « Ces allégations concernent l’époque où je travaillais dans le grand public, où j’étais tout le temps dans les journaux, quand j’étais au cinéma et, comme je l’ai beaucoup écrit dans mes livres, j’étais très, très promiscuité. »

Brand a déclaré que, malgré sa promiscuité, « les relations que j’avais étaient absolument, toujours consensuelles ».

« J’ai toujours été transparent à ce sujet à l’époque, presque trop transparent, et je le suis également maintenant », a-t-il poursuivi.

Brand, qui est devenu ces dernières années un gourou du style de vie et un commentateur politique, s’est demandé s’il y avait « un autre agenda en jeu ». Il a laissé entendre que les allégations portées contre lui faisaient partie d’une « attaque médiatique coordonnée » menée en représailles à son scepticisme public à l’égard des grands médias, de la politique et de ses affiliations avec des podcasteurs comme Joe Rogan.

L’histoire continue sous la publicité

Les allégations contre Brand

Les quatre femmes dont les allégations ont été incluses dans l’exposé explosif de Brand ont accusé le comédien de comportement abusif, émotionnel manipulateur – et dans certains cas, prédateur.

Un accusateur a déclaré que Brand avait commencé une relation avec elle alors qu’elle n’avait que 16 ans et qu’il avait 31 ans. La femme a déclaré que Brand l’appelait souvent «l’enfant» tout au long de leur relation de trois mois, qui, selon elle, était également émotionnellement violente. Elle a dit que Brand lui avait demandé de lire des passages du roman de Vladimir Nabokov. Lolitaà propos d’un homme d’âge moyen qui kidnappe et abuse sexuellement d’une fille de 12 ans.

La femme a déclaré aux médias que Brand l’avait agressée sexuellement à son domicile peu de temps avant la fin de leur relation. L’accusateur anonyme a affirmé que Brand l’avait forcée à lui faire une fellation et a déclaré qu’il « s’était livré aux comportements d’un toiletteur ».

Un deuxième accusateur a allégué que Brand l’avait violée sans préservatif dans sa maison de Los Angeles en 2012. La femme a déclaré qu’elle avait été soignée dans un centre de crise pour viol le même jour. (Le Times a confirmé de manière indépendante le dossier médical de la femme.)

Après le viol présumé, la femme a déclaré avoir envoyé un texto à Brand: « Quand une fille dit NON, cela veut dire non. » Brand aurait répondu et s’est excusé par SMS.

La troisième femme a accusé Brand de l’avoir agressée sexuellement en 2013 alors qu’ils travaillaient ensemble à Los Angeles. Elle a déclaré à la presse qu’il avait menacé de la poursuivre en justice si elle parlait à quelqu’un d’autre de ses mauvais traitements apparents.

L’histoire continue sous la publicité

Le quatrième accusateur, qui a rencontré Brand au Royaume-Uni, a déclaré que le comédien était « physiquement et émotionnellement violent » envers elle.

Parmi d’autres allégations incluses dans l’exposé multimédia, l’ancienne assistante personnelle de Brand, Helen Berger, a déclaré avoir vu Brand partager des « photos intimes de femmes » avec ses amis.

REMARQUE : La vidéo ci-dessous contient des descriptions sexuellement graphiques. Veuillez regarder à votre propre discrétion.

EXCLUSIF : Russell Brand nie les accusations de viol, d’agression sexuelle et de comportement contrôlant et émotionnellement abusif. Cinq femmes partagent leur histoire avec @C4Dispatches dans le cadre d’une enquête conjointe avec @les temps. Regardez Russell Brand : In Plain Sight ce soir à 21h sur @Canal4 pic.twitter.com/gmVMCAsh2B – Dépêches de Channel 4 (@C4Dispatches) 16 septembre 2023

Dans des allégations distinctes, un coureur a déclaré que Brand lui avait un jour montré ses organes génitaux dans une loge et avait laissé entendre qu’elle devrait avoir des relations sexuelles orales.

Le comédien Daniel Sloss a déclaré au Times qu’il était au courant de forums utilisés par d’autres comédiennes et artistes pour se mettre en garde les unes contre les autres au sujet de Brand et d’autres agresseurs présumés d’Hollywood.

L’histoire continue sous la publicité

Un certain nombre d’anciens clips de l’époque où Brand était DJ radio pour la BBC et MTV UK, où il a débuté sa carrière, ont également refait surface dans les reportages britanniques. Dans un de ces clips radio, Brand propose d’amener son assistant à rencontrer Jimmy Saville, la personnalité médiatique décédée qui a agressé sexuellement des centaines de personnes. Saville lui a demandé d’être nue.

À la mode maintenant Générateur portatif rappelé en raison d’un « risque d’incendie et de brûlure »

Le député Adam Walker évincé du NPD de la Colombie-Britannique, selon Eby

En 2007, Russell Brand a appelé Jimmy Saville. C’est ainsi que s’est déroulée la conversation. pic.twitter.com/yS9O4YxIFz – le CULL a commencé (@BruceLe53509778) 18 septembre 2023

Y aura-t-il une enquête policière ?

La police métropolitaine de Londres a déclaré qu’elle était « au courant des reportages des médias faisant état d’un série d’allégations d’agression sexuelle» mais n’ont reçu aucun rapport officiel, selon la BBC.

« Si quelqu’un pense avoir été victime d’une agression sexuelle, peu importe depuis combien de temps cela s’est produit, nous l’encourageons à contacter la police », a déclaré l’agence.

L’histoire continue sous la publicité

Le département de police de Los Angeles a publié une déclaration similaire, affirmant qu’il n’avait jamais été informé « d’aucun incident, rapport ou allégation concernant Russell Brand ou l’un des accusateurs ».

Quoi qu’il en soit, la présidente britannique de la commission des femmes et de l’égalité des Communes, Caroline Nokes, et la ministre des retraites, Laura Trott, ont toutes deux demandé qu’une enquête policière soit menée sur Brand.

Nokes, lors d’une apparition sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme, a déclaré que les allégations contre Brand sont « incroyablement choquantes et criminelles ».

«J’espère vraiment que des plaintes seront déposées à la fois auprès de la police métropolitaine et même aux États-Unis, car cela mérite et nécessite une enquête criminelle, car depuis trop longtemps nous avons vu des hommes – et les auteurs de ce genre de crimes sont presque invariablement des hommes – qui ne sont pas tenus responsables de leurs comportements et de leurs actions », a-t-elle déclaré.

Les retombées

Un certain nombre d’anciens employeurs de Brand, dont Channel 4, la BBC et Banjiay UK, qui a produit le Grand frère spin-off hébergé par Brand, La grande gueule de Big Brother, avoir lancé des enquêtes sur la conduite de Brand alors qu’il était employé.

Le comédien a également vu son contrat d’édition avec la marque Pan Macmillan Bluebird suspendu au milieu de l’effusion d’allégations.

« Ceux-ci sont allégations très graves et à la lumière de cela, Bluebird a pris la décision de suspendre toute publication future avec Russell Brand », a déclaré un représentant de Bluebird à Variety.

L’histoire continue sous la publicité

Brand devait publier une suite à son livre de 2018 Récupération : se libérer de nos dépendances. On ne sait pas encore ce qu’il adviendra du dernier ouvrage écrit de Brand.

Brand est devenu célèbre en tant que comique stand-up en Grande-Bretagne au début des années 2000, ce qui lui a valu des rôles principaux sur Channel 4 et plus tard sur BBC Radio, où il a capitalisé sur sa réputation de comportement scandaleux et de plaisanteries risquées.

Il a ensuite fait le saut à Hollywood, apparaissant dans des films tels que Oublier Sarah Marshall en 2008 et le remake de Arthur en 2011. Brand a été marié à la pop star américaine Katy Perry de 2010 à 2012.

Ces dernières années, il s’est transformé en commentateur politique et influenceur en publiant des vidéos YouTube sur des sujets tels que la liberté personnelle et la pandémie de COVID-19.

— Avec des fichiers de The Associated Press

—

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour aider. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.