Russell Brand n’est pas un hypocrite, il a prêché ce qu’il pratiquait. C’est pourquoi nous lui avons fait plaisir | Martha Gil

UNQuelqu’un se souvient de Ned Fulmer ? Fulmer était l’un des Essayez les gars, un quatuor d’humoristes assez inoffensifs dont la chaîne YouTube était en 2022 valorisée 6 millions de dollars. Mais un jour de l’année dernière, Fulmer a été privé sans ménagement de ses moyens de subsistance. Le problème était qu’il avait prétendu, en public, être un mari dévoué, mais il est ensuite apparu qu’il avait eu une liaison. Un scandale s’ensuit et le gang l’expulse. « Cela a été très choquant pour nous », ont expliqué ses collègues, le bloquant sur les réseaux sociaux par mesure de précaution supplémentaire.

Ou peut-être vous souvenez-vous d’Ellen DeGeneres, l’animatrice de talk-show qui exhortait les téléspectateurs à « être gentils » à la fin de chaque émission ? (Elle l’avait également fait imprimer sur des chapeaux et des sacs fourre-tout.) Un jour, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles elle n’était pas si gentille lorsque les caméras étaient éteintes – en fait, elle pouvait être « agressive » et « méchante » envers le personnel, et tolérée. comportement « toxique » de ses dirigeants. Le spectacle a échoué et a pris fin.

Et que diriez-vous de Chrissy Teigen ? Il est apparu il y a deux ans que la personnalité Internet avait envoyé une série de messages désagréables à un jeune de 16 ans ; la condamnation publique a suivi et ses sponsors ont fui. Teigen, a déclaré Piers Morgan, avait tenté de « faire croire au monde qu’elle était une personne gentille ».

Et qu’en est-il de Russell Brand ? On n’a plus entendu parler de lui depuis 2008, lorsque, au milieu de rumeurs selon lesquelles il se comportait très mal envers ses collègues féminines, il avait téléphoné à Andrew Sachs, dans lequel il…

Mais bien sûr, ce n’est pas l’histoire de la marque. Comme nous le savons, Sachsgate n’a pas mis fin à lui, pas plus qu’un incident survenu un an plus tôt au cours duquel, à l’antenne, il avait qualifié le présentateur de son émission de Radio 2 de « bombe sexuelle » et menacé de « déchaîner l’enfer sur [her] cuisses ». Et les « secrets de polichinelle » de longue date dans l’industrie selon lesquels il était un prédateur sexuel ne l’étaient pas non plus.

L’hypocrisie reste le seul péché impardonnable. Même parmi ceux qui peuvent ignorer et expliquer tous les autres vices Judith Shklar

« Êtes-vous un prédateur sexuel plus prospère maintenant que vous ne buvez plus ? Morgan a demandé un jour à Brand dans une interview. « J’aime me considérer comme un canal de forces naturelles…. Il vous suffit de supprimer les conditions qui empêchent les femmes de coucher directement avec vous », a-t-il répondu. Brand est désormais confrontée à un jugement public géant, mais seulement après que de graves allégations de viol et d’agression sexuelle ont été formulées par deux organisations médiatiques respectées. Pendant des décennies, Brand, qui nie ces affirmations, s’est comporté d’une manière qui tuerait la plupart des autres carrières.

Quelle est la différence entre les personnalités publiques qui ne s’en sortent pas et celles qui s’en sortent avec tout ? Dans cette dernière liste, nous pourrions inclure Louis CK, R Kelly, Andrew Tate et Donald Trump. Pendant longtemps, ces hommes ont résisté aux rumeurs, voire aux scandales majeurs, contrairement à d’autres. Pourquoi?

Eh bien, cette liste a quelque chose en commun. Contrairement aux malheureux DeGeneres, Fulmer ou Teigen, ces hommes n’ont pas tenté de faire croire au monde qu’ils étaient des gens sympas. Comme Brand, Louis CK a été accusé d’inconduite sexuelle et a fait la lumière sur ce comportement dans son émission. Certaines publications en ligne de Tate pourraient presque servir de guide pratique sur l’exploitation sexuelle – une accusation pour laquelle il a été arrêté, mais qu’il nie.

En guise de credo, de personnage ou simplement pour plaisanter, ces hommes ont déclaré au monde que leur philosophie et leur comportement étaient cohérents. Ils n’avaient aucune norme à respecter. Il s’agissait de nombreuses choses horribles, mais on ne pouvait guère les qualifier d’hypocrites purs et simples. Et c’est l’accusation qui tient vraiment – ​​l’accusation pour laquelle vous n’avez pas besoin de sources impeccables ni d’une multitude de preuves. Les carrières se terminent en un éclair.

« L’hypocrisie reste le seul péché impardonnable », écrivait Judith Shklar dans Vices ordinaires. « Même, peut-être surtout, parmi ceux qui peuvent ignorer et expliquer tous les autres vices. »

L’hypocrisie est odieuse – nous la détestons instinctivement – ​​aucune accusation n’est aussi mortelle. Mais ceci, écrit Shklar, constitue un problème, car nous avons tendance à le considérer comme pire que les autres défauts humains. Et lorsque nous plaçons l’hypocrisie en tête de la liste des péchés – plus haut même que la cruauté – tout devient plus méchant, de la culture à la politique.

Si vos propres normes sont l’étalon par lequel vous devez être jugé, mieux vaut ne pas en avoir du tout.

Premièrement, cela offre aux prédateurs et aux criminels une échappatoire pratique. Quelle est la meilleure façon de se protéger du scandale, si l’hypocrisie est le pire des délits ? Probablement pour devenir un défenseur des mauvais comportements. Si vos propres normes sont l’étalon par lequel vous devez être jugé, mieux vaut ne pas en avoir du tout.

Mais si seulement les saints peuvent défendre ce qui est juste et que les pécheurs poussent les choses dans l’autre sens, la société commencera à dégénérer. On peut peut-être le voir dans la scène comique des années 2000, et maintenant dans les coins d’Internet où des personnalités telles que Brand et Tate s’efforcent de se rendre «inannulables» en promouvant des écoles de pensée qui justifient leur comportement. Ces credos se répandent désormais dans la cour d’école. Vous pouvez également le constater en politique, où au milieu d’une longue tradition consistant à démasquer les politiciens « hypocrites » aux valeurs élevées, une sorte de cruauté du plus petit dénominateur commun a surgi, se manifestant par l’authenticité et la « vérité dure ».

Après tout, il n’y aurait pas de scandale si Suella Braverman se révélait en privé être gentille avec les demandeurs d’asile. Si Rishi Sunak, après s’être opposé aux écologistes, prenait un train là où un jet privé ferait l’affaire, nous ne le traiterions pas d’hypocrite.

Et dans cette atmosphère, les mauvaises personnes parviennent également au sommet. La politicienne travailliste Emily Thornberry a été contrainte de démissionner à cause d’un tweet qui semblait se moquer de la classe ouvrière, même si, ou parce qu’elle avait travaillé dans l’intérêt de ce groupe. Mais Jacob Rees-Mogg, qui se présente comme un aristocrate méprisant, a survécu à une interview radiophonique dans laquelle il a laissé entendre que ceux qui sont morts lors de l’incendie de Grenfell avaient manqué de bon sens. Boris Johnson, bien sûr, n’avait aucun principe et s’en sortait donc avec presque tout.

C’est une sorte de purisme étrange où nous finissons par promouvoir des valeurs avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Personne n’aime les hypocrites : on a parfaitement raison de les mépriser. Mais il y a des choses pires.