Russell Brand fait face à une plainte pour agression sexuelle remontant à 2003, selon la police de Londres

Londres — La police de Londres a déclaré lundi avoir reçu une plainte pour agression sexuelle présumée après des révélations médiatiques sur le comédien et acteur britannique Russell Brand. Une enquête conjointe du Times, du Sunday Times et de la chaîne de télévision Channel 4 publiée samedi plaintes de quatre femmes pour viol, agressions sexuelles et violence psychologique contre Marque.

Brand, 48 ans, a fermement nié les allégations, découlant d’incidents qui auraient eu lieu entre 2006 et 2013, dans une déclaration vidéo publiée vendredi soir.

Il a soutenu que ses relations ont toujours été « consensuelles », même à une période où il a admis être « très, très promiscuité ».

Russell Brand pose pour des photos alors qu’il arrive pour prononcer la conférence Reading Agency à l’Institute of Education le 25 novembre 2014 à Londres, en Angleterre. Carl Court/Getty

Le Times et le Sunday Times ont déclaré lundi que davantage de femmes s’étaient manifestées pour dénoncer son comportement au début des années 2000, sans donner plus de détails.

Ces révélations surviennent au milieu de critiques sur la manière dont les affaires d’agression sexuelle sont traitées dans le système de justice pénale au Royaume-Uni, ainsi que sur la manière dont les médias ont traité des accusations similaires de comportement inapproprié de la part de grandes stars. L’une des organisations les plus durement touchées par de telles allégations a été la police métropolitaine elle-mêmeaprès qu’un officier en service a été reconnu coupable du viol et du meurtre d’une jeune femme en 2021 à Londres.

Dans un bref communiqué, la police métropolitaine a déclaré : « Le dimanche 17 septembre, le Met a reçu un rapport faisant état d’une agression sexuelle qui aurait eu lieu à Soho, au centre de Londres, en 2003 », ajoutant que la police était « en contact avec la police ». femme et lui apporterons son soutien.

La police a déclaré qu’elle avait été en contact avec les journaux et les documentaristes de Channel 4 « pour s’assurer que toute personne pensant avoir été victime d’une infraction sexuelle sache comment la signaler à la police ».

Les anciens employeurs de Brand, la BBC et Channel 4, ainsi qu’une société de production, ont lancé leurs propres enquêtes sur ces allégations.

Selon les journaux et le documentaire, Brand aurait violé une femme chez lui à Los Angeles. Un autre affirme qu’il l’a agressée au cours d’une relation de trois mois alors qu’elle avait 16 ans et qu’elle était encore à l’école.

Brand est devenu connu internationalement en tant qu’ancien mari de la pop star Katy Perry après s’être forgé une carrière de comédien de stand-up, avec des routines à couper le souffle, souvent sur la drogue et le sexe.



Il a présenté des émissions de téléréalité et a joué la rock star Aldous Snow dans le film de 2008 « Forgetting Sarah Marshall » et sa suite de 2010 « Get Him to the Greek ».

Ces dernières années, il est devenu un éminent théoricien du complot, utilisant sa chaîne YouTube pour interroger ses près de sept millions de followers sur la pandémie de COVID-19. Il a fait valoir que la pandémie mondiale était une tentative de dissimulation par l’élite mondiale pour imposer un changement social radical.