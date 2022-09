Russell Bishop, tueur déformé de “Babes in the Wood”, qui a brutalement assassiné deux filles de 9 ans, a reçu des funérailles financées par les contribuables

Le tueur WARPED «Babes in the Wood» Russell Bishop, qui a brutalement assassiné deux filles, a reçu des funérailles financées par les contribuables, peut révéler The Sun.

Le monstre, 55 ans, est décédé à l’hôpital en janvier quelques heures seulement après avoir été transporté d’urgence par le HMP Frankland, Co Durham.

Les contribuables britanniques ont payé la facture des funérailles de Russell Bishop

Nicola Fellows a été tué par Russell Bishop en 1986 à l’âge de 9 ans Crédit : Alamy

Karen Hadaway, neuf ans, a également été tuée dans l’attaque notoire de 1986 Crédit : Alamy

Le double tueur a finalement été reconnu coupable des meurtres de Babes in the Wood en 2018, mais a été accusé pour la première fois en 1987 Crédit : PA : Association de la presse

Ses derniers instants ont été passés seuls, surveillés uniquement par deux agents pénitentiaires alors que sa vie s’écoulait.

Maintenant, il a été révélé qu’il avait également été incinéré seul – et près de 3 000 £ d’argent des contribuables ont été utilisés pour faire reposer le tueur maléfique.

Les Britanniques ont déboursé 2 800 £ pour son «forfait» funéraire – qui comprenait «la collecte de son corps, son cercueil, le transport du corps au crématorium et une courte bénédiction».

Une demande d’accès à l’information a montré qu’aucun membre de la famille ou ami n’était présent lors de la cérémonie de la mort du retardataire dégoûtant.

Les familles des victimes de Bishop l’avaient supplié d’utiliser ses dernières semaines pour leur dire pourquoi il avait commis les meurtres.

Bishop avait échappé à la justice pendant 32 ans après avoir assassiné Nicola Fellows et Karen Hadaway, neuf ans, en 1986.

Il a été poursuivi pour l’attaque notoire, mais a quitté le tribunal en 1987 grâce à un catalogue de bévues.

Des preuves ADN l’ont finalement mis en cage en 2018, mais l’année dernière, nous avons révélé comment on lui avait diagnostiqué un cancer de l’intestin.

La maladie s’est rapidement propagée malgré la chirurgie et, en octobre, il recevait des soins palliatifs.

Bishop, de Brighton, East Sussex, a attiré les meilleurs amis Nicola et Karen dans une tanière isolée du parc sauvage de la ville où il les a agressées sexuellement et étranglées.

Leurs corps ont été retrouvés le lendemain.

Il a été poursuivi mais a échappé à la justice en 1987 en raison d’erreurs commises par la police, des experts légistes et des procureurs.

Bishop a ensuite enlevé et agressé sexuellement une fille de sept ans lors d’une attaque presque identique et a été emprisonné pour tentative de meurtre en 1990.

Il a finalement été reconnu coupable des meurtres de Babes in the Wood en décembre 2018 après des avancées ADN.

Mais sa mort a mis fin à la possibilité d’enquêter sur lui sur toute autre attaque liée.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: “Les prisons doivent proposer de payer une contribution aux frais funéraires raisonnables pouvant aller jusqu’à 3 000 £.

“Les seules exceptions où la famille a un plan funéraire prépayé ou a le droit de réclamer une subvention d’autres ministères, par exemple le ministère du Travail et des Pensions.”