Russell Banks, romancier imprégné de la classe ouvrière, décède à 82 ans

Dans une grande partie des écrits de M. Banks, ses préoccupations concernant la race, la classe et le pouvoir ont fait surface à plusieurs reprises, avec une attention particulière accordée aux impuissants et aux négligés, en particulier ses personnages de cols bleus apparemment banals.

“Il existe une tradition importante dans l’écriture américaine, qui remonte à Mark Twain et remonte à Raymond Carver et Grace Paley, dont le travail est généré par l’amour des gens qui sont méprisés et ridiculisés”, a déclaré M. Banks au Guardian en 2000. “J’ai une affection presque naïve pour eux. Mes lecteurs ne sont pas les mêmes que mes personnages, j’en suis très conscient. Je suis donc heureux quand ils ressentent cette affection aussi.

Russell Earl Banks est né le 28 mars 1940 à Newton, Mass., juste à l’ouest de Boston. Son père, Earl Banks, était plombier et sa mère, Florence (Taylor) Banks, était femme au foyer et comptable.

L’aîné de quatre enfants, Russell a grandi à Barnstead, NH, une petite ville à environ 90 miles au nord. Il était ouvert sur l’alcoolisme de son père et les violences physiques que son père lui avait infligées dans son enfance – un coup à la tête lui a coûté la mobilité de son œil gauche – mais il a également reconnu ses sentiments contradictoires à son égard.

“Je ne me souviens pas de ne pas avoir eu peur physiquement de mon père”, a-t-il déclaré au magazine People en 1989. “Je détestais mon père et je l’adorais.”

Earl Banks est parti quand Russell avait 12 ans et la famille est retournée dans le Massachusetts, s’installant à Wakefield, où Russell a travaillé de petits boulots pour aider sa mère et ses frères et sœurs. Il excellait à l’école, obtenant une bourse complète à l’Université Colgate et devenant le premier de sa famille à fréquenter l’université.