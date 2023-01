Russell Banks, écrivain de fiction primé, décède à 82 ans

Russell Banks, un écrivain de fiction primé qui a enraciné des romans tels que Affliction et The Sweet Hereafter dans les communautés rurales hivernales de son nord-est natal et a imaginé les rêves et les chutes de chacun, des cols bleus modernes à l’abolitionniste radical John Brun, est décédé. Il avait 82 ans.

Banks, professeur émérite à l’Université de Princeton, est décédé samedi dans le nord de l’État de New York, a déclaré son rédacteur en chef, Dan Halpern, à l’Associated Press. Banks était traité pour un cancer, a déclaré Halpern.

Joyce Carol Oates, qui a qualifié Banks sur Twitter de grand écrivain américain et “d’ami bien-aimé de tant de personnes”, a déclaré qu’il était décédé paisiblement chez lui.

“J’ai adoré Russell et j’ai adoré son immense talent et son cœur magnanime”, a déclaré Oates. “” Cloudsplitter “” (était) son chef-d’œuvre, mais tout son travail est exceptionnel. “

Né à Newton, Massachusetts, et élevé dans le Massachusetts et le New Hampshire, Banks était un héritier autoproclamé d’écrivains du XIXe siècle tels que Nathaniel Hawthorne et Walt Whitman, aspirant au grand art et à une profonde compréhension de l’esprit du pays. C’était le fils d’un plombier qui écrivait souvent sur les familles de la classe ouvrière et ceux qui sont morts en essayant de s’évader, pris dans une “sorte de folie” que le passé peut être effacé, et ceux comme lui qui se sont enfuis et ont survécu et ont demandé “Pourquoi moi, Seigneur ?

Banks vivait une partie de l’année en Floride et avait un temps une maison en Jamaïque, mais c’était essentiellement un homme du nord, avec le sens des conséquences d’un vieux puritain. La neige tombait souvent dans sa fiction, que ce soit sur la communauté du nord de l’État de New York déchirée par un accident de bus dans The Sweet Hereafter ou sur le policier désespéré et divorcé du New Hampshire défait par ses fantasmes paranoïaques dans Affliction.

Dans la percée critique de Banks Continental Drift , publiée en 1985, le réparateur de brûleurs à mazout Bob Dubois fuit son New Hampshire natal et se lance en affaires avec son riche frère en Floride, seulement pour apprendre que la vie de son frère était aussi creuse que la sienne.

Cloudsplitter était son roman le plus ambitieux, un récit de 750 pages sur John Brown et sa quête improbable pour débarrasser le pays de l’esclavage.

L’histoire précède de loin la vie de Banks, mais l’inspiration était littéralement proche de chez lui. Banks vivait près du cimetière de Brown à North Elba, New York, et il passait assez souvent pour que Brown “devienne une sorte de présence fantomatique”, a déclaré l’auteur à l’AP en 1998.

Banks était finaliste du Pulitzer pour Cloudsplitter en 1999 et l’avait été 13 ans plus tôt pour Continental Drift. Ses autres distinctions incluent le Anisfeld-Book Award pour Cloudsplitter et l’adhésion à l’American Academy of Arts and Letters.

Deux de ses livres ont été adaptés dans des sorties cinématographiques acclamées à la fin des années 1990 : The Sweet Hereafter, réalisé par Atom Egoyan et avec Ian Holm, et Affliction du réalisateur Paul Schrader, qui a valu à James Coburn un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Parmi les œuvres plus récentes de Banks, citons la collection d’histoires Un membre permanent de la famille et le roman Foregone de 2021, dans lequel un cinéaste américain qui a fui au Canada pendant la guerre du Vietnam revient sur sa jeunesse impulsive – un contexte que Banks a compris de l’intérieur.