Ruskin Bond, qui a rendu notre enfance mémorable, continue de se connecter avec ses fans non seulement à l’aide de ses écrits, mais aussi des médias sociaux.

Quelques jours avant Noël 2020, l’auteur de 86 ans a publié un message pour ses lecteurs sur Instagram. La vidéo a été enregistrée par Ruskin à son domicile entouré des livres. L’auteur commence la vidéo en disant «Désolé les enfants». Il poursuit en disant que Mussoorie avait eu très froid et c’est pourquoi il ne peut pas sortir pour donner à tout le monde une vue sur les montagnes.

L’écrivain Blue Umbrella demande ensuite aux enfants d’écrire au Père Noël avec une liste de choses qu’ils aimeraient. Ruskin a également expliqué que les enfants doivent non seulement demander des cadeaux au Père Noël, mais aussi lui dire ce qu’ils aimeraient voir l’année prochaine. L’un des auteurs préférés de l’enfant leur a également dit que le père Noël avait un budget limité, de sorte qu’ils ne pourraient peut-être pas tout obtenir s’ils en demandaient beaucoup.

Mais Ruskin a quand même encouragé les enfants à écrire au Père Noël et leur a montré une carte de Noël vers la fin de la vidéo d’une minute.

En signant le message, Ruskin a souhaité à tous un joyeux Noël et une merveilleuse année à venir.

Partageant la vidéo, il a écrit: «Je vous souhaite à tous un joyeux Noël.»

La vidéo a été visionnée des milliers de fois depuis sa publication sur Instagram il y a un jour. Les lecteurs de l’œuvre de Ruskin Bond souhaitent à l’auteur un joyeux Noël et une bonne santé.

Un utilisateur d’Instagram a déclaré: « J’écrirai au Père Noël pour te donner une vie encore plus longue. »

Shrenya Soni, une autre fan de Ruskin Bond, a déclaré qu’elle écrirait à «Santa Bond» et lui a demandé plus d’histoires.

Un lecteur des histoires de Ruskin, Parth Gandhi a déclaré: «Joyeux Noël à vous monsieur et vous souhaitant une longue et saine vie.»

Ruskin Bond est un auteur d’origine britannique né à Kasauli, en Inde britannique en 1934. Il a étudié dans un pensionnat à Mussoorie et a brièvement vécu avec sa tante à Londres où il a commencé à écrire à l’âge de 17 ans. L’auteur s’est finalement installé à Mussoorie et continue d’y vivre et d’écrire à ce jour. Il a reçu les honneurs civils du gouvernement indien, Padma Shri et Padma Bhushan.

Le jour de son anniversaire en mai 2020, un livre intitulé Hop On: My Adventures on Boats, Trains and Planes a été publié où l’auteur a écrit sur ses aventures d’enfance.