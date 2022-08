Rushdie poignardant apporte la terreur à une retraite idyllique pour une enquête sérieuse

M. Rushdie est resté hospitalisé samedi après avoir été mis sous ventilateur la nuit précédente avec des blessures à l’œil, au bras et au foie suite à ce que les procureurs ont qualifié de 10 coups de couteau. La police de l’État de New York a identifié le suspect dans l’attaque comme étant Hadi Matar, un homme de 24 ans du New Jersey qui a été arrêté après avoir été plaqué au sol par des spectateurs. Il a été accusé de tentative de meurtre au deuxième degré et a été interpellé samedi après-midi.

Les autorités n’ont pas indiqué de motif, mais en 1989, le chef suprême de l’Iran a publié un édit religieux connu sous le nom de fatwa, ordonnant aux musulmans de tuer M. Rushdie, après la publication de son roman “Les versets sataniques”, que certains fidèles ont trouvé hérétique. Les comptes de médias sociaux associés à M. Matar suggèrent qu’il soutient l’extrémisme islamique.

Le spasme de la violence a amené le spectre de la terreur islamique dans une institution américaine au cœur du protestantisme principal, une institution qui, dans les années 1800, a engendré un mouvement populaire de recherche intellectuelle sérieuse et d’auto-amélioration. L’attaque contre M. Rushdie a brisé le sentiment de calme omniprésent à Chautauqua, que de nombreuses familles considéraient comme un refuge rare contre les troubles du monde moderne.