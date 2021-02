Rush Limbaugh m’a appris à aimer le conservatisme qu’il a trahi pour Donald Trump

La première fois que Rush Limbaugh a lu une de mes chroniques à l’antenne, j’étais au début de la vingtaine et j’écrivais quotidiennement pour le campus de l’Université de l’Iowa. J’avais fustigé un exemple particulièrement flagrant de politiquement correct de Hawkeye et Rush avait pris mes paroles au niveau national. Pour un «idiot» depuis le lycée, rien n’aurait pu être plus cool. Mes amis étaient impressionnés. Je n’ai pas acheté de bière pendant un mois.

Ce fut un tournant pour moi et ma décision de me lancer dans le journalisme d’opinion. Je ne suis pas seul.

Le fait est que si vous parlez à des conservateurs de moins de 50 ans et qu’ils vous disent qu’ils n’ont pas été façonnés par Limbaugh, ils sont gênés de l’admettre ou ils ne savent pas à quel point Rush a façonné le monde conservateur dans lequel ils vivent. Personne depuis William F. Buckley n’avait été une drogue aussi influente vers le conservatisme, sauf peut-être George Will et la page éditoriale du Wall Street Journal.

Mais Rush se tenait au-dessus d’eux tous. Buckley a construit les institutions du mouvement conservateur, notamment la National Review, Will avait le Washington Post et ABC News derrière lui, le Journal était un journal national – ils étaient tous des hommes d’entreprise.

Rush était un gars ordinaire avec un microphone. Sa curiosité contagieuse et son sens de l’humour incandescent lui ont valu des dizaines de millions de spectateurs.

Point d’entrée dans le monde conservateur

L’écouter commencer alors que j’avais un crâne plein de bouillie prêt à être façonné ne m’a pas seulement donné la plupart des attitudes que j’ai aujourd’hui, mais cela m’a donné l’assurance que j’avais un ensemble d’outils pour tout comprendre autour de moi. Il était un point d’entrée dans le monde des idées et des voix conservatrices de plus en plus sophistiquées.

En tant qu’individu plutôt qu’en tant qu’institution, Rush s’est connecté avec son public à un niveau instinctif. Je ne pense pas que quiconque puisse comprendre à quel point l’affection pour lui était profonde et large. Pour moi, c’était un ami et un mentor sans jamais me connaître.

La dernière fois que Rush a lu une de mes colonnes à l’antenne, ce n’était pas aussi grave. Des vérificateurs de faits biaisés étaient descendus sur le Dr Ben Carson pour le blâmer pour son interprétation erronée de l’histoire constitutionnelle. J’ai écrit une réplique ironique que Limbaugh a utilisée pour lancer un monologue qui était encore meilleur que ma chronique sournoise. Nos sens de l’humour s’accordaient parfaitement et j’en étais content.

J’étais alors rédacteur en chef à USA TODAY et c’était un autre jour au bureau pour moi. Pas de respect et pas de bière. Mais je pense que c’était un tournant comme le premier, seulement cette fois pour Limbaugh et pas pour moi.

C’était en novembre 2015, lorsque la primaire présidentielle républicaine était encore en suspens et que Rush était à son apogée.

À ce moment-là, Trump avait été qualifié de nazi, mais n’avait pas prouvé qu’il était autoritaire.

Trump avait été appelé sur sa relation ténue avec la vérité, mais il n’avait pas encore prononcé 30000 mensonges.

Trump avait fait faillite six fois, mais n’avait pas encore dirigé une administration moralement en faillite qui séparait les enfants de leurs mères et les mettait tous les deux en cage.

Limbaugh était aussi intelligent qu’ils viennent. Il savait tout cela et pouvait voir ce qui allait arriver aussi bien que je le pouvais. Après tout, c’est Limbaugh qui m’a appris à penser par moi-même. C’est pourquoi nous pourrions avoir nos différences et rester amis.

Sa satire aurait pu détruire Trump

Les pouvoirs de Limbaugh étaient alors immenses. Il pourrait appeler n’importe quel dirigeant républicain ou penseur conservateur au téléphone en une minute. Il avait une armée de dittoheads tout comme moi et il avait 30 ans d’affection de partout dans le monde conservateur pour son rôle de guerrier heureux pour la droite, cause après cause.

Si Rush s’était levé à ce moment-là et avait dit non, il y a une chance que les quatre dernières années de l’histoire auraient été différentes. Qui peut dire ce qui se serait passé. Mais aucune voix de droite n’avait une meilleure chance de rallier les électeurs autour d’un conservateur de principe au lieu d’un huckster de télé-réalité qui dit qu’il a payé pour que les Clinton viennent à son mariage.

Rush aurait pu utiliser le pouvoir de la satire pour démolir Trump avec un pouvoir qu’aucune voix dans les médias grand public ne pourrait égaler.

Au lieu de cela, Limbaugh a passé ses dernières années à embrasser un camelote sans principes et à trahir l’idéal conservateur qu’il m’a appris à aimer. Je ne suis pas désolé de voir cette fin.

David Mastio est le rédacteur en chef adjoint de la page éditoriale de USA TODAY. Suivez-le sur Twitter à @DavidMastio.