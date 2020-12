Rush Limbaugh a déclaré que les partisans de Trump cherchant à renverser le résultat des élections ressemblaient à des « fous », alors qu’il exhortait le président, le temps presse, à se lancer dans une campagne hautement organisée et efficace pour montrer des preuves de ses allégations de fraude électorale.

L’animateur de radio conservateur, l’un des fans les plus fervents de Trump, est de plus en plus frustré par l’approche largement moquée et dispersée des allégations de fraude.

Vendredi – le même jour, l’équipe juridique, dirigée par Rudy Giuliani, a subi des défaites dans six États – Limbaugh a supplié le président et son équipe de se ressaisir.

«En tant que conservateur, il est de plus en plus difficile de ne pas ressembler à un cinglé», a déclaré Limbaugh, s’exprimant dans son émission de radio.

Rush Limbaugh, 69 ans, a utilisé son émission de radio vendredi soir pour adresser un avertissement à Trump

L’animateur de radio a critiqué les efforts juridiques du président

« Tous ces trucs qui flottent là-bas – il est impossible de suivre. Parce qu’il y en a beaucoup, il y a tellement de théories, et elles ont toutes une trace de validité.

«Et la gauche fait tout ce qui est en son pouvoir pour que chacun d’entre eux semble être tout droit sorti de Kookville.

Limbaugh a déclaré que les affirmations farfelues de certains partisans de Trump permettaient aux critiques du président de les rejeter tous comme étant dérangés.

Giuliani a été largement ridiculisé pour avoir donné une conférence de presse avec de la teinture pour les cheveux coulant sur son visage et être retourné au tribunal pour la première fois en près de 30 ans pour oublier le nom du juge et avoir besoin du mot « opacité » pour lui expliquer.

Sidney Powell, un autre membre de son équipe, a affirmé qu’Hugo Chavez, décédé en 2013, avait supervisé le truquage des machines électorales utilisées pour retourner les votes de Trump à Joe Biden. Dans des documents judiciaires jonchés de fautes d’orthographe flagrantes, elle a allégué que l’Iran, la Chine et le Venezuela s’étaient unis pour voler le vote à Trump.

Powell a été expulsé lorsque ses accusations sauvages sont devenues trop lourdes, même pour le président, et a été abandonnée par Tucker Carlson sur Fox News lorsqu’elle a refusé son invitation à assister à son émission et à discuter de ses preuves.

L’une de leurs témoins clés, Melissa Carone, a comparu à une audience dans le Michigan et est devenue tellement animée qu’elle a dû être calmée par Giuliani. Elle a ensuite nié sur Twitter qu’elle était ivre.

Rudy Giuliani dirige le combat juridique du président pour renverser le résultat des élections

Sidney Powell a été expulsé de l’équipe juridique de Trump après huit jours

Melissa Carone, qui a comparu cette semaine lors d’une audience au Michigan, a nié qu’elle était ivre

Giuliani est également incapable à ce jour de prouver ses allégations selon lesquelles des milliers de personnes décédées votent et des scrutateurs républicains expulsés des bureaux de vote.

«Ils ont besoin de conférences de presse quotidiennes», a déclaré Limbaugh, 69 ans.

«Toute la semaine prochaine, ils ont besoin de graphiques clairs, de tableaux et de graphiques là-haut pour montrer comment ils ont triché.

Limbaugh, qui a annoncé au début de l’année qu’il avait un cancer, qui est maintenant en phase terminale, a déclaré à Trump qu’il devait se dépêcher.

« Le temps est essentiel pour que Trump fasse ce qu’il veut faire. Nous manquons de temps, mes amis », a déclaré Limbaugh.

«Nous avons 10 jours avant que le collège électoral ne se réunisse et ne vote.

«Les fonctionnaires de l’État certifieront officiellement les votes, et les États choisiront ensuite les électeurs à voter en fonction de leurs totaux d’État.

« Donc, dans suffisamment de ces cinq États contestés – et ces États restent le Michigan, la Pennsylvanie, l’Arizona, le Wisconsin et la Géorgie – soit un juge devra rejeter le vote et ordonner des recomptages, soit les législatures des États vont devoir intervenir et choisissez de nouveaux électeurs.

Donald Trump est vu sur scène en Géorgie samedi soir, répétant des allégations de fraude

Limbaugh n’est pas le seul conservateur à s’impatienter envers le président.

Laura Ingraham a accepté le résultat des élections, contrairement à Trump, et a reconnu: « À moins que la situation juridique ne change de manière dramatique et improbable, Joe Biden sera inauguré le 20 janvier. »

Carlson, son collègue présentateur de Fox News, a affirmé que « l’élection de 2020 n’était pas juste », mais a admis que Trump l’avait perdue.