Le compte Twitter de l’animateur de radio Rush Limbaugh a été désactivé.

Twitter a confirmé à USA TODAY que le compte n’avait pas été suspendu mais « désactivé par le propriétaire ».

Limbaugh est considéré comme le principal animateur de radio de discussion conservateur et est sur les ondes depuis plus de trois décennies. Il a été un partisan catégorique du président Donald Trump et son compte Twitter, @RealRLimbaugh, avait un style similaire au style de @realDonaldTrump de Trump.

Twitter a définitivement banni Trump de la plate-forme de médias sociaux vendredi, invoquant le risque qu’il incite à davantage de violence. Il avait 88,6 millions d’adeptes.

Twitter, qui avait exclu Trump de son compte mercredi pour des messages incendiaires après qu’une foule pro-Trump ait pris d’assaut le Capitole, a levé la suspension le lendemain après avoir supprimé les tweets incriminés. Twitter a averti qu’il suspendrait définitivement Trump s’il continuait à violer ses règles.

Jeudi, Facebook a bloqué Trump sur Facebook et Instagram après que le président ait incité ses partisans à prendre d’assaut la capitale nationale. L’interdiction indéfinie dure au moins jusqu’à la fin de son mandat, a déclaré le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

Limbaugh, à qui Trump a décerné la médaille présidentielle de la liberté l’année dernière, a rejeté jeudi les critiques de la violence.

« Il y a beaucoup de gens qui appellent à la fin de la violence. Il y a beaucoup de conservateurs sur les médias sociaux qui disent que toute violence ou agression est inacceptable quelles que soient les circonstances », a déclaré le commentateur conservateur de longue date. «Je suis heureux que Sam Adams, Thomas Paine, les vrais gars du Tea Party, les hommes de Lexington et Concord n’aient pas ressenti ça.

Limbaugh a ouvert le compte Twitter en octobre 2020 et a expliqué pourquoi il s’était joint à son émission du 13 octobre, affirmant qu’il détestait les médias sociaux et les appelant un « cloaque ».

« Nous allons doubler. Nous allons faire tout ce que nous pouvons au cours de ces trois dernières semaines pour prendre le message de préserver le mode de vie américain, pour faire passer le message que l’Amérique est une bonne et décente, c’est presque un sauveur d’un pays, qu’il est décrié, il est sauvagement attaqué », a déclaré Limbaugh dans l’émission, selon une transcription.

Selon Talkers, qui suit les nombres d’audience pour la radio talk, Limbaugh est l’animateur de radio le plus écouté du pays, avec 15,5 millions d’auditeurs qui écoutent chaque semaine en décembre 2019.

Les alliés de Trump et les conservateurs ont crié à la censure sur l’interdiction de Trump.

Vendredi soir, le président Trump a tweeté depuis le compte Twitter @POTUS, accusant Twitter de le faire taire lui et ses partisans. Les quatre tweets ont ensuite été supprimés.

Twitter a également suspendu définitivement le compte @TeamTrump pour contournement, a annoncé la société vendredi soir.

Contribuant: Jessica Guynn, Cydney Henderson et Trevor Hughes, USA TODAY

