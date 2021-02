Rush Limbaugh, animateur de radio conservateur légendaire, meurt d’un cancer

Rush Limbaugh, le pionnier de la radio de discussion conservatrice qui a influencé la politique républicaine aux États-Unis pendant des décennies, a perdu sa bataille contre le cancer du poumon et est décédé à l’âge de 70 ans, a annoncé sa famille.

L’épouse de Limbaugh, Kathryn, a fait l’annonce dans son émission de radio mercredi.

Rush Limbaugh est décédé, a annoncé sa femme Kathryn au début de son émission il y a quelques instants. pic.twitter.com/vjaMPkBpTQ – Michael Calhoun (@michaelcalhoun) 17 février 2021

En janvier 2020, Limbaugh avait déclaré à son public qu’il avait un cancer du poumon de stade IV et qu’il pourrait être absent de l’air pour se faire soigner. Il ne devait pas survivre. Le mois suivant, le président Donald Trump lui a décerné la Médaille de la liberté, que l’animateur de radio surpris a reçu de la première dame lors du discours sur l’état de l’Union.

Limbaugh a commencé son émission de radio en 1988, passant en syndication sur 56 stations. Depuis, il s’est étendu à plus de 600 stations et compte jusqu’à 27 millions d’auditeurs par semaine. Il a été le pionnier du domaine de la radio de discussion conservatrice, devenant une figure bien-aimée du côté républicain de la division politique américaine – et une personnalité vilipendée parmi les démocrates.

Sa base de fans était connue sous le nom de «Dittoheads», comme ils diraient « idem » en acceptant les arguments de Limbaugh.

Tu vas nous manquer Rush. Vous avez contribué à rendre l’Amérique à nouveau formidable. Que Dieu bénisse votre âme et donne la force à vos êtres chers. #MegaDittosForever pic.twitter.com/aoquH7PAN0 – Sébastien Gorka DrG (@SebGorka) 17 février 2021

Les critiques et les fans conviennent que l’influence de Limbaugh sur la politique américaine et le discours public était substantielle.

L’influence de Rush Limbaugh sur la trajectoire des médias et de la politique américains au cours des 30 dernières années est presque impossible à articuler correctement – Michael Tracey (@mtracey) 17 février 2021

Il a été admis au Radio Hall of Fame et au National Association of Broadcasters Hall of Fame, et a remporté cinq prix Marconi pour «Excellence dans la diffusion syndiquée et en réseau», entre autres honneurs.

Limbaugh a fumé des cigares pendant des décennies. En 2001, il est devenu sourd en raison d’une maladie auto-immune. Il a évité ce qui serait le glas de la carrière d’un animateur de radio en recevant un implant cochléaire bionique. Deux ans plus tard, il est entré en cure de désintoxication pour une dépendance aux opioïdes sur ordonnance. Il est revenu à la radio, cependant, et a défendu Trump pendant la campagne de 2016 et par la suite.

Dans sa dernière émission de 2020, il a rejeté la description par le président élu Joe Biden de l’Amérique « Jours les plus sombres » toujours en avance et a fait valoir qu’il n’était pas temps de paniquer, et «Il ne sera jamais temps d’abandonner les États-Unis»,

Il a également dit qu’il ne s’attendait pas à être encore en vie. « Je n’étais pas censé arriver en octobre, puis en novembre, puis en décembre, » Il avait dit. «Et pourtant, me voici, et aujourd’hui, j’ai quelques problèmes, mais je me sens plutôt bien aujourd’hui.

