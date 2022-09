Rush Hour ft J-Hope and Crush de BTS : IU et le musicien révèlent des détails réconfortants sur le membre de Bangtan

BTS membre J-Hope alias Jung Hoseok fait la une des journaux et fait fondre le cœur de tout le monde ces jours-ci. Non seulement ARMY, non-ARMYs et amateurs de musique kpop, des visages renommés de l’industrie musicale coréenne et bien d’autres sont bouleversés par la magie surréaliste qui J-Hope fait dans la vie de chacun. Il est juste en fait lui-même, le soleil et répand partout l’amour et la chaleur. Bien, Heure de pointe avec J-Hope de BTS et Écraser tombé hier. Et il a été tendance dans le monde entier et comment ! Nous sommes ici avec plus de détails sur Hobi partagés par UI et Crush qui feront de vous un fier stan si ce n’est pas déjà fait.

Hollywood News : J-Hope gagne les cœurs ; IU et Crush renversés

L’apparition de J-Hope, membre du BTS, dans la chanson Rush Hour de Crush fait beaucoup de vagues. ARMY ne pouvait s’empêcher de jaillir sur J-Hope pour ses incroyables talents de danseur, ses expressions, son look et l’énergie qu’il a apportée à la chanson. De plus, il y a une autre raison au bonheur d’ARMY car il y a des références aux chansons de Bangtan Boys telles que Boy With Luv, Mic Drop, Butterfly et plus encore. Rush Hour a été une agréable surprise. Maintenant, deux des icônes de la K-pop, Crush et IU, qui ont toutes deux interagi avec J-Hope ont partagé des détails sur sa personnalité.

Découvrez la vidéo Rush Hour que J-Hope a partagée sur IG ici :

Crush a distribué des interviews révélant comment Rush Hour a vu le jour. Dans un rapport de K-media, Crush a révélé que J-Hope s’était activement impliqué dans la réalisation du MV. Il est à noter que J-Hope est également crédité pour avoir écrit des paroles. Dans une interview, Crush a révélé que pendant le tournage du MV, malgré beaucoup de sueur, Hobi travaillait sans relâche. Il n’a pas pris de pause pour les toilettes et a plutôt fait des prises en déclarant qu’il pouvait faire mieux. Crush a été renversé par le dévouement de J-Hope et s’est dit que le dévouement de Hobi est la raison pour laquelle il est un succès mondial en ce moment. Eh bien, cela ferait sûrement rayonner Hobi Stans.

Voici une vidéo partagée par J-Hope de ses répétitions Lollapalooza :

IU parle du doux geste de J-Hope

Récemment, Crush est passé à l’émission IU’s Palette pour promouvoir Rush Hour. Et pendant qu’il était là, IU a révélé que lorsque Hobi a appris que Crush allait les rejoindre, il a envoyé des collations pour tout le monde sur les plateaux et leur a demandé de bien prendre soin de Crush. Aww, Hobi, pourquoi si mignon ?!

Pendant ce temps, dès que Rush Hour est tombé, il a dominé le classement iTunes aux États-Unis et en Europe, faisant de J-Hope le seul membre à avoir trois toppers iTunes en 2022. More et Arson ont déjà pris la place convoitée.