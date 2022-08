Rush, diplômé de Spring Valley Hall, termine sa bourse médicale – Shaw Local

Le Dr Barry Rush a récemment terminé une bourse clinique en imagerie abdominale au département de radiologie de l’Université du Wisconsin.

Rush travaille maintenant comme radiologue diagnostique chez Quantum Radiology à Atlanta, en Géorgie.

Diplômé en 2006 de Hall High School, Rush est le fils de Barry et Patricia Rush de Spring Valley. Il est diplômé de l’Université de l’Illinois au Chicago College of Medicine en 2016 et a terminé sa résidence, spécialisée en radiologie, à OSF Healthcare à Peoria. Il a précédemment obtenu son diplôme avec distinction de la Bowling Green State University à l’automne avec un baccalauréat ès sciences en biologie et un baccalauréat ès arts en espagnol.