«Ruse élaborée»: le procureur américain affirme que la mère de Saskatoon en garde à vue a simulé des décès

Des procureurs fédéraux aux États-Unis ont accusé une femme de Saskatoon d’avoir simulé sa propre mort et celle de son fils dans ce qu’ils décrivent comme un stratagème élaboré pour entrer illégalement au pays.

Kevin Sonoff, porte-parole du bureau du procureur américain dans l’Oregon, a déclaré que Dawn Marie Walker, 48 ans, est détenue car elle risque de fuir car elle fait face à deux accusations liées au vol d’identité.

Walker a été portée disparue avec son fils de sept ans le mois dernier. La police les a découverts « sains et saufs » dans une unité de location à Oregon City vendredi, après deux semaines d’efforts de recherche et de sauvetage qui comprenaient le ratissage de la rivière Saskatchewan Sud et de ses rives, où sa camionnette a été abandonnée.

Des documents judiciaires déposés lundi dans l’Oregon allèguent que Walker “a déployé des efforts extrêmes pour voler des identités pour elle et son fils, ce qui leur a permis d’entrer illégalement aux États-Unis et de se cacher”.

Les documents allèguent qu’elle “a soigneusement planifié et s’est engagée dans une ruse élaborée dans laquelle elle a simulé sa mort et celle de son fils”.

Le département américain de la Sécurité intérieure l’a accusée de l’infraction criminelle de produire sciemment le passeport d’une autre personne et d’une accusation de délit de possession d’une pièce d’identité volée ou produite illégalement.

L’accusation de crime est passible d’une peine minimale obligatoire de deux ans de prison si elle est reconnue coupable, tandis que l’accusation de délit entraîne jusqu’à six mois d’emprisonnement, a déclaré le bureau du procureur américain.

La police de Saskatoon a déclaré qu’elle avait accusé Walker de méfait public et d’enlèvement parental en violation d’une ordonnance de garde, et qu’elle envisageait de l’extrader vers le Canada.

Le garçon a été renvoyé au Canada dimanche après qu’un tuteur légal l’ait récupéré, a indiqué la police.

La police de Saskatoon a déclaré avoir commencé à rechercher Walker et son fils le 24 juillet après que des amis les eurent signalés disparus.

Son camion Ford F-150 rouge avait été retrouvé au parc Chief Whitecap, juste au sud de Saskatoon, avec certains de ses effets personnels.

Les documents judiciaires allèguent que Walker a pris l’identité d’un collègue et de l’enfant de ce collègue pour ouvrir un compte bancaire, et elle a acheté un VUS et a traversé la frontière le 23 juillet. La police de Saskatoon a déclaré qu’elle avait traversé la frontière au sud de Lethbridge, en Alberta, en Montana.

Un affidavit de Clinton Lindsly, un agent spécial de la sécurité intérieure, indique que Walker et le père biologique de son fils avaient été engagés dans un long conflit de garde et qu’elle était censée rendre le garçon le 25 juillet.

Lindsly dit dans le document qu’il a dit à Walker, après son arrestation, que “les gens ont présumé qu’elle et son fils étaient morts dans la rivière, ce à quoi elle a spontanément déclaré:” Il ne veut pas être avec son père “.”

Les documents judiciaires allèguent en outre que Walker “a consacré beaucoup de temps et d’efforts à planifier son crime”.

Les documents indiquent que les agents ont trouvé une série de cahiers et de notes manuscrites dans le SUV de Walker qui comprenaient une liste de contrôle : teindre les cheveux, couvrir le tatouage, emballer la voiture, obtenir des jouets, jeter le téléphone dans l’eau, abandonner la voiture par le pont, éventuellement acheter une canne à pêche et trouver le plus proche frontière.

Les documents indiquent que Walker n’a aucun lien avec les États-Unis et allèguent qu’elle a financé son stratagème par le biais de comptes financiers cachés et d’actifs totalisant plus de 100 000 dollars.

« L’enlèvement de son enfant par l’accusé est extrêmement grave. Bien que l’enfant ait été sauvé en toute sécurité, rien ne garantit que si l’accusée était libérée, elle n’essaierait pas à nouveau de kidnapper son enfant », indiquent les documents judiciaires.

Walker, qui reste en détention, doit ensuite comparaître devant un tribunal de l’Oregon le 7 septembre. Un avocat de la défense censé représenter Walker n’a pas pu être joint pour commenter.

“Au fur et à mesure que l’enquête criminelle progresse, d’autres accusations pourraient être portées contre Mme Walker”, a déclaré lundi le chef adjoint de la police de Saskatoon, Randy Huisman.

“Les enquêteurs examinent plusieurs accusations différentes, et en relation avec les faux documents d’identité auxquels il a été fait allusion, et comment elle a pu préparer ces documents.”

La Fédération des nations autochtones souveraines, dont Walker était le directeur général, avait organisé une veillée et des promenades dans le parc pour sensibiliser à la disparition de la femme et de son fils.

La fédération a également émis sa propre alerte Amber pour le couple et a demandé à la police de faire de même. La police a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant qu’ils étaient en danger imminent.

La famille du garçon a déclaré samedi dans un communiqué que “au cours des deux dernières semaines d’enfer”, tout ce qu’ils avaient souhaité était le retour en toute sécurité de Walker et du garçon.

“Quand nous avons découvert qu’ils étaient tous les deux en sécurité, il y a eu des sanglots, des rires, des danses, des cris, des jets de chaussures et des câlins.”

Walker, qui est de la Première Nation d’Okanese, est également un auteur bien connu. Son récent livre “The Prairie Chicken Dance Tour”, publié sous le nom de Dawn Dumont, a été nommé la semaine dernière finaliste pour la médaille commémorative Stephen Leacock pour l’humour.

—Mickey Djuric, La Presse Canadienne

CriminalitéFamilles