RUPTURE – Une femme emportée vers le lac Okanagan à West Kelowna

La RCR a été pratiquée sur une femme qui s’est rendue à Powers Creek à West Kelowna le matin du 11 mai.

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux près de Gellatly Road et Whitworth Road vers 10 heures du matin, à la recherche de la femme avant de s’étendre au lac Okanagan.

La femme a été extraite peu avant 11 heures. Son état est encore inconnu.

Powers Creek s’est déplacé rapidement ces derniers jours en raison de la saison des crues, des fortes pluies et parfois des températures élevées.

Whitworth Creek le matin du 11 mai. (Brittany Webster/Capital News)

Plus à venir.

