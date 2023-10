FreightWaves a appris qu’au moins deux grands fournisseurs logistiques historiques soumissionnent activement sur la pile technologique de Convoy, qui comprendrait les équipes d’ingénierie et de produits qui prennent en charge le logiciel. Un tel jeu pourrait avoir du sens pour un certain nombre de 3PL ou de transporteurs basés sur les actifs qui souhaitent accéder à la base installée de l’application de chauffeur de Convoy ou à certains des moteurs de correspondance et de tarification automatisés les plus avancés du secteur.

Jeudi matin, les employés du convoi ont été officiellement informés de la fermeture de la branche de courtage de fret de l’entreprise : les chargements avaient été annulés, les offres rejetées et le fret restitué aux clients. Les vendeurs, les courtiers et les équipes opérationnelles ont appris qu’ils perdaient leur emploi à cause d’une combinaison de volatilité du marché du fret et de conditions monétaires.

Mais les entreprises de logistique historiques reconnaissent depuis longtemps la valeur de la technologie de Convoy : son application pour chauffeurs est l’une des plus largement adoptées dans le secteur, et des algorithmes de vente aux enchères sophistiqués en aval permettent au fret de circuler à travers le pays avec un minimum d’intervention humaine. Au fil des années, Convoy a créé des logiciels pour les répartiteurs de petites flottes et des portails de systèmes de gestion des transports pour ses clients afin de regrouper autant de transactions que possible sur la plate-forme afin qu’elles puissent être automatisées.

On ne sait pas exactement comment le logiciel de Convoy, qui était en grande partie non monétisé, serait évalué, mais FreightWaves a appris que plusieurs prestataires logistiques, dont Maersk (DXE : MAERB.C.DX) et UPS (NYSE : UPS), ont considéré la plateforme technologique comme un atout stratégique potentiel.

Les parties actuelles aux discussions d’acquisition n’ont pas été divulguées, mais d’autres nouvelles sont attendues au cours de la semaine prochaine.