RUPTURE : Tinubu et Buhari se rencontrent à Abuja pour la première fois depuis le 29 mai

L'ancien président Muhammadu Buhari se rendra mardi à Abuja pour lancer un livre écrit en son honneur par Femi Adesina.

Adesina a été conseiller média présidentiel de Buhari pendant ses huit années à la présidence du Nigeria.

Le président Bola Tinubu devait également honorer l'événement en tant qu'invité d'honneur spécial pour le lancement du livre.

FCT, Abuja – L’ancien président Muhammadu Buhari devrait se rendre à Abuja mardi 16 janvier, la première du genre depuis qu’il a remis le pouvoir le 29 mai à son successeur, le président Bola Ahmed Tinubu.

L’ex-président se rendra dans la capitale nigériane pour célébrer le lancement du livre écrit en son honneur, “Working With Buhari”, écrit par son ancien porte-parole, Femi Adesina.

Tinubi et Buhari se rencontreront à Abuja

Adesina est un journaliste chevronné qui a été conseiller présidentiel du président nigérian sortant, aux côtés de Garba Shehu pendant les huit années du règne de Buhari.

Le développement a été divulgué dans un tweet par Bashir Ahmad, l’ancien assistant présidentiel, le lundi 15 janvier.

Ahmad a déclaré que le président Tinubu devrait honorer le lancement du livre en tant qu’invité d’honneur spécial.

Ce qu’il faut savoir sur le livre de Femi Adesina, “Travailler avec Buhari”

Le tweet d’Ahmad dit :

« L’ancien président Muhammadu Buhari devrait se rendre à Abuja pour la première fois depuis la passation de pouvoir au président Bola Tinubu le 29 mai 2023. Sa visite a pour but le lancement du livre « Travailler avec Buhari », écrit par M. Femi Adesina, son ancien président. Conseiller présidentiel en matière de médias. Le président Tinubu honorera l’événement en tant qu’invité d’honneur spécial.

Après avoir servi le Nigeria pendant huit ans, Buhari a quitté Abuja pour Kaduna avant de s’installer dans sa maison de campagne à Daura, dans l’État de Katsina.

Le lancement du livre sera le premier du genre où l’ancien président et son successeur apparaîtront ensemble si le président Tinubu assiste à l’événement.

Tinubu nomme Walson-Jack, nommé par l’ex-Buhari, au poste de secrétaire permanent

Légitime.ng avait indiqué plus tôt que le président Bola Tinubu avait approuvé la nomination de Didi Esther Walson-Jack au poste de secrétaire permanent du ministère de l’Éducation.

L’ancien président Muhammadu Buhari a nommé pour la première fois Didi Esther Walson-Jack au poste de secrétaire permanent du bureau de protection sociale du chef du service de la fonction publique de la Fédération en 2017,

Didi Esther est l’épouse de l’ancien secrétaire général de la NBA et un éminent éducateur civique, l’hon. Nimi Walson-Jack.

