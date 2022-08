Rupture : Raju Srivastava dans un état critique après une crise cardiaque ; admis à AIIMS Delhi

L’humoriste Raju Srivastav est admis à l’AIIMS de Delhi. Des rapports récents affirment que Raju Srivastav a subi une crise cardiaque et a été hospitalisé d’urgence. Selon les informations, Raju est tombé inconscient alors qu’il s’entraînait au gymnase, puis son entraîneur l’a immédiatement emmené à l’hôpital. L’humoriste est actuellement sous observation médicale. Raju a eu une légère attaque alors qu’il faisait de l’exercice sur le tapis roulant et tout à coup il est tombé. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.