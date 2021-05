Rupture: l’IFA Berlin 2021 est annulée à cause du coronavirus

Le salon allemand de la technologie IFA 2021 a été annulé en raison des incertitudes entourant la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué de presse, Messe Berlin et gfu Consumer & Home Electronics GmbH ont annoncé les principales raisons de l’annulation – l’émergence rapide des variantes de COVID-19 en Asie du Sud-Est et «les incertitudes persistantes quant à la vitesse de déploiement des programmes de vaccination dans le monde . »

L’incertitude a amené les entreprises à hésiter à s’engager à participer au salon de Berlin, ainsi que les médias et les visiteurs qui devraient planifier à la dernière minute car les règles de voyage changent fréquemment de nos jours.

Une autre raison pour laquelle l’IFA 2021 n’a pas lieu est que la zone d’exposition a été transformée en centre de vaccination et en centre hospitalier d’urgence et le restera probablement jusqu’en septembre. Selon Martin Ecknig, PDG de Messe Berlin, les attentes d’apprivoiser le coronavirus étaient plus élevées, ce qui a conduit à «cette décision difficile et décevante».

Les organisateurs de l’IFA se préparent maintenant à l’IFA 2022, qui devrait être un événement en direct à grande échelle, qui aura lieu du 2 au 6 septembre 2022.

La source