Rupture : le tribunal de Mumbai rejette les demandes de libération sous caution de Raj Kundra et Ryan Thorpe dans une affaire de pornographie | Nouvelles des gens

New Delhi: le tribunal de l’Esplanade de Mumbai a rejeté mercredi les demandes de libération sous caution des hommes d’affaires Raj Kundra et Ryan Thorpe dans une affaire de pornographie. Kundra a été placé en détention provisoire pendant 14 jours.

Le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty Raj Kundra a été arrêté par la branche criminelle de Mumbai le 19 juillet dans une affaire liée à la création présumée de films pornographiques et à leur publication via des applications.

Selon PTI, l’homme d’affaires de 45 ans, a gagné au moins 1,17 crore de roupies entre août et décembre de l’année dernière grâce à son entreprise de production et de distribution en ligne de films porno, a déclaré la police à un tribunal d’instance.

Au moins 11 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent dans cette affaire, selon la police.

Kundra a soutenu que les films qu’il a réalisés, que la police a prétendu être pornographiques, ne dépeignaient pas d’actes sexuels directs ou explicites. La Direction de la criminalité, quant à elle, a nommé un vérificateur financier pour enquêter sur la piste de l’argent des Raj Kundra et Shilpa Shetty et leur implication présumée dans l’affaire du racket pornographique.

Kundra a été désigné comme le principal conspirateur par la police de Mumbai qui a porté des accusations contre lui en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) du Code pénal indien ( IPC) en plus des articles pertinents de la loi sur l’informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).

