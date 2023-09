Rupture: le centre vedette d’UConn, Donovan Clingan, manquera un mois en raison d’une entorse au pied

John Fanta Diffuseur et journaliste de basket-ball universitaire

UConn a annoncé que le centre vedette de deuxième année Donovan Clingan avait subi une blessure au pied lors de l’entraînement plus tôt cette semaine et qu’il devrait manquer environ un mois.

Le natif de Bristol, dans le Connecticut, de 7 pieds 2 pouces, devrait figurer dans la liste des joueurs de l’année du Big East et des honneurs All-American cette année à venir. Clingan, membre de l’équipe All-Big East Freshman la saison dernière, a récolté en moyenne 6,9 ​​points et 5,6 rebonds en seulement 13 minutes par match l’année dernière en tant que réserve d’Adama Sanogo dans l’équipe de champion national en titre.

Tous les signes indiquaient que Clingan assumerait le rôle de centre principal pour les Huskies cette année et qu’il serait un leader dans leur quête d’une défense du titre. Même si dans environ un mois, c’est encore en avance sur l’année, c’est une situation qui mérite d’être surveillée car le Connecticut est considéré comme l’une des 10 meilleures équipes de pré-saison et Clingan en était une des principales raisons.

UConn a déclaré dans son communiqué de presse que Clingan devrait être complètement rétabli d’ici la fin octobre et prêt d’ici le début de la saison.

