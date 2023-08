RUPTURE: la Colombie-Britannique déclare l’état d’urgence face aux incendies de forêt

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré l’état d’urgence provincial en raison de la propagation rapide de plusieurs incendies de forêt dans la province.

Eby a publié la déclaration vendredi après-midi alors que la province connaît sa pire saison de feux de forêt jamais enregistrée.

« Au cours des dernières 24 heures seulement, la situation a évolué et s’est détériorée assez rapidement en seulement la dernière heure », a déclaré Eby. «Ce soir, en raison de cette détérioration rapide, nous déclarons l’état d’urgence provincial pour nous assurer d’avoir un accès rapide à tous les outils dont nous pourrions avoir besoin pour répondre à cette situation.»

Eby a demandé aux Britanno-Colombiens de ne pas se rendre dans les zones touchées, à moins que cela ne soit essentiel. « Nous avons besoin de routes dégagées pour les premiers intervenants pour les équipes d’urgence, pour les évacuations et nous avons également besoin de logements disponibles. »

Le ministre des Urgences Bowinn Ma et le ministre des Forêts Bruce Ralston ainsi que le personnel se sont joints à Eby lors de l’annonce.

Ma a répété son appel précédent pour éviter de se rendre dans le centre et le sud-est de la province. « Les gens ont surtout suivi notre appel à ne pas se rendre dans certaines régions », a-t-elle déclaré. Mais le gouvernement voit aussi de plus en plus d’évacuations et l’accès aux logements devient de plus en plus difficile, a-t-elle ajouté.

« Nous avons besoin de logements disponibles pour assurer la sécurité des personnes et pour héberger le personnel d’intervention essentiel comme les pompiers et le personnel de santé », a-t-elle déclaré. «Pour le moment, nous recommandons fortement aux personnes qui envisagent de se rendre dans les zones touchées par le feu dans tout le centre-ville et le sud-est dans les prochains jours d’annuler ces plans. Nous avons besoin que les touristes et les voyageurs prennent cette situation aussi au sérieux que les habitants de ces zones. »

Selon Ma, les autorités ont ordonné à 15 000 Britanno-Colombiens d’évacuer et 20 000 personnes sont sous alerte d’évacuation.

Eby a qualifié la situation d’imprévisible en ce moment et a signalé que des mesures supplémentaires restreignant les voyages pourraient être à venir.

« Si (les experts) nous informent qu’ils ont besoin d’une ordonnance pour le transport essentiel uniquement dans ces régions, alors la ministre May, son équipe et notre gouvernement n’hésiteront pas à émettre ces ordonnances nécessaires. À l’heure actuelle, ils veulent que nous soyons prêts à avoir ces outils prêts lorsque nous en aurons besoin, car la situation évolue rapidement. »

Cliff Chapman, directeur des opérations provinciales avec BC Wildfire Service, a déclaré faire écho à l’appel de Ma à être préparé et à rester dans la revendication.

« Il ne s’agit pas de s’inquiéter », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’être préparé. »

Ralston a déclaré que le gouvernement évalue en permanence les besoins en ressources. Chapman a ajouté que son agence recevra probablement ce qu’il a appelé 16 personnes hautement qualifiées d’Australie la semaine prochaine.

«Nous avons également une demande (au Centre interservices des feux de forêt du Canada) pour 200 ressources supplémentaires de lutte contre les incendies», a-t-il déclaré, ajoutant que la Colombie-Britannique n’avait pas besoin d’une déclaration d’urgence pour sécuriser ces ressources.

Mais il est clair que la déclaration d’aujourd’hui devait envoyer un message important sur la gravité de la situation, ce qu’Eby a noté dans ses remarques.

« Cela communique aux gens de toute la province la gravité de la détérioration de la situation à laquelle nous sommes confrontés », a-t-il déclaré.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023Breaking News