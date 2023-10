RUPTURE! Israël est en guerre : des milliers de roquettes, une invasion de la frontière, plus de 40 morts, plus de 800 blessés

« Israël est en guerre », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après que les Israéliens se soient réveillés sous les attaques aériennes, terrestres et maritimes samedi, jour du sabbat.

Les sirènes ont retenti alors que plus de 2 000 roquettes lancées sur Israël depuis la bande de Gaza tentaient de frapper l’État juif et que les Israéliens se précipitaient vers les abris anti-aérien. Dans le même temps, une offensive combinée comprenant des camions de dizaines de terroristes armés s’est infiltrée par la frontière vers le sud d’Israël par voie terrestre, des parapentistes sont entrés par voie aérienne et d’autres par voie maritime.

« Citoyens d’Israël, nous sommes en guerre, non pas dans une opération ou par rondes, mais en guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l’État d’Israël et ses citoyens. Nous sommes dans cette situation depuis les petites heures du matin », a déclaré Netanyahu à son pays.

« J’ai convoqué les chefs des services de sécurité et j’ai ordonné – tout d’abord – d’évacuer les communautés infiltrées par les terroristes. Ceci est actuellement en cours », a-t-il déclaré. « Dans le même temps, j’ai ordonné une large mobilisation des réserves et que nous ripostions avec des tirs d’une ampleur que l’ennemi n’a pas connue. L’ennemi paiera un prix sans précédent », a-t-il ajouté.

« Nous sommes en guerre et nous la gagnerons. »

Au moins 40 Israéliens seraient morts et au moins 800 blessés, certains grièvement. Certaines zones seraient tombées sous le contrôle total du Hamas.

#Israël est attaqué du sud. Des roquettes tirées depuis #Gaza atteignent le centre d’Israël et même #Jérusalemoù les résidents entraient #bombe abris. #Les Infiltrés ont franchi la frontière et sont en liberté dans le sud d’Israël. pic.twitter.com/f03fPTGNPZ – Ligne de données de Jérusalem (@JlemDateline) 7 octobre 2023

Vers 6h30 du matin, les sirènes ont retenti d’abord dans le sud d’Israël, autour de la bande de Gaza, puis dans le désert du Néguev, dans les villes de la région de Tel Aviv et à Jérusalem.

De nombreuses roquettes ont été interceptées par le système anti-roquettes israélien Iron Dome. Mais selon certaines informations, des roquettes auraient atterri dans des zones peuplées. La chaîne de télévision publique israélienne KAN a mentionné des informations non confirmées faisant état de soldats israéliens kidnappés et emmenés à Gaza.

Les médias ont indiqué que des dizaines de personnes, mortes ou vivantes, on ne le sait pas, avaient été capturées et transportées à Gaza.

L’une des victimes a été désignée comme étant le maire de Sha’ar HaNegev, Ofir Libstein, qui a pris la parole lors de la récente célébration de la fête des Tabernacles de l’ambassade chrétienne internationale.

En fin de matinée, des combats avaient lieu dans deux bases de Tsahal et dans plusieurs communautés du sud d’Israël, les habitants étant enfermés dans leurs maisons tandis que les combats se poursuivaient autour d’eux.



Un soldat israélien se tient près des corps d’Israéliens assassinés par des terroristes palestiniens qui ont envahi la bande de Gaza, dans la ville de Sderot, dans le sud d’Israël, le samedi 7 octobre 2023. (AP Photo/Tsafrir Abayov)

Selon le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Richard Hecht, Israël a lancé l’opération Épées de fer.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé une « situation de sécurité spéciale » sur le front intérieur israélien dans un rayon d’environ 80 kilomètres de la bande de Gaza, permettant à Tsahal « de fournir aux civils des instructions de sécurité et de fermer les sites concernés ».

«Le Hamas [terrorist organization] a commis une grave erreur ce matin et a lancé une guerre contre l’État d’Israël. Les troupes de Tsahal combattent l’ennemi partout », a déclaré Gallant.

« J’appelle tous les citoyens israéliens à suivre les instructions de sécurité. L’État d’Israël gagnera cette guerre », a-t-il déclaré.



Les Palestiniens célèbrent devant un char israélien détruit à la clôture de la bande de Gaza, à l’est de Khan Younis, dans le sud, le samedi 7 octobre 2023. (AP Photo/Hassan Eslaiah)

Hecht a déclaré qu’Israël était également préparé à la frontière nord en cas d’attaque venant du nord.

« L’organisation terroriste Hamas a commencé à tirer massivement des roquettes depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien, et des terroristes se sont infiltrés sur le territoire israélien dans un certain nombre d’endroits différents », a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué. « Les civils des zones du sud et du centre doivent rester à côté des abris, et dans les zones entourant la bande de Gaza, à l’intérieur des abris. »

« L’organisation terroriste Hamas est souveraine dans la bande de Gaza et est responsable de cette attaque. Elle assumera les conséquences et la responsabilité de ces événements », a-t-il prévenu.

L’ancien porte-parole de Tsahal, Jonathan Conricus, a tweeté :

« Il s’agit d’une attaque multidimensionnelle sans précédent contre Israël, conçue pour tuer et enlever des civils et des soldats. Une partie du réseau terroriste iranien. Alors que l’ampleur des pertes israéliennes sera confirmée, j’attends une réponse israélienne jamais vue auparavant. Ce n’est que le début », a-t-il déclaré. Chris Mitchell de CBN s’est entretenu avec Conricus plus tôt dans la journée au sujet des attaques.

L’attaque survient à la fin de la fête biblique de Souccot. Connu sous le nom de Sim’hat Torah, c’est le jour où les Juifs célèbrent la Parole de Dieu.

Cela arrive aussi un jour après le 50ème anniversaire de la guerre du Kippour en 1973, lorsqu’Israël a été pris au dépourvu par une attaque massive d’une coalition arabe.