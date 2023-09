Rupture entre l’Inde et le Canada : les services de visa suspendus

MONTRÉAL –

Jusqu’à cette semaine, Sukhwinder Dhillon était déterminé à effectuer son premier voyage de retour en Inde depuis des années au cours des prochains mois.

«Mon père est décédé et mon frère est décédé», a déclaré le Montréalais de 56 ans. « Je veux partir maintenant. »

Dhillon avait prévu de retourner dans son lieu de naissance, dans l’État indien du Pendjab, pour voir sa famille et régler ses affaires avec la succession de son père décédé, mais il s’est vu contraint de suspendre le voyage.

Les membres de la communauté indo-canadienne sont sous le choc après que le gouvernement indien a suspendu les services de visa pour les citoyens du Canada, bouleversant les projets de voyage de ceux qui voulaient visiter le pays mais qui sont maintenant pris entre deux feux d’une explosion diplomatique.

Le centre de demande de visa indien au Canada a annoncé jeudi sa fermeture immédiate, élargissant ainsi le fossé entre les deux États qui s’est ouvert cette semaine lorsque le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que New Delhi pourrait avoir été impliqué dans le meurtre d’un citoyen canadien.

Les relations entre les deux pays se sont rapidement détériorées depuis lundi, lorsque Trudeau a déclaré au Parlement qu’il y avait des «allégations crédibles» d’implication indienne dans l’assassinat du militant indépendantiste sikh Hardeep Singh Nijjar. Abattu en juin à l’extérieur du gurdwara qu’il dirigeait à Surrey, en Colombie-Britannique, il était recherché par l’Inde depuis des années.

Ottawa a également expulsé un diplomate indien, et New Delhi a emboîté le pas en expulsant un représentant canadien mardi, puis en émettant un avis aux voyageurs mettant en garde contre la violence contre les ressortissants indiens et les étudiants au Canada. Le ministère indien des Affaires étrangères a qualifié les allégations faisant l’objet d’une enquête au Canada d’« absurdes » et de tentative de détourner l’attention de la présence de Nijjar et d’autres suspects recherchés sur le sol canadien.

Dhillon a déclaré que son sentiment de malaise à l’égard du pays dans lequel il a grandi s’est accru au milieu d’une rhétorique dure de la part du parti nationaliste hindou au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi.

« Ils disent : ‘Faites attention, peuple hindou, vous n’êtes pas en sécurité au Canada' », a déclaré le propriétaire de l’épicerie, paraphrasant la chaîne d’information Aaj Tak diffusant en hindi en arrière-plan. « Mais ce n’est pas comme ça ici. »

Dhillon, arrivé au Canada en 1998, a déclaré qu’il faisait généralement le voyage de retour tous les deux ou trois ans et espère que l’arrêt des visas sera de courte durée.

« Là où tu es né, là où tu as grandi, tu vois ça et tu es heureux. Maintenant, je ne sais pas quand nous irons. »

En 2021, 80 000 touristes canadiens ont visité l’Inde, ce qui en fait le quatrième groupe en importance, selon le Bureau indien de l’immigration.

Selon le recensement de 2021, quelque 1,4 million de résidents d’origine indienne habitent au Canada, dont environ 772 000 sikhs, soit le nombre le plus élevé de tous les pays, à l’exception de l’Inde.

L’Inde exige que tous les visiteurs étrangers obtiennent un visa avant de visiter le pays. Elle ne permet pas non plus aux citoyens indiens d’avoir une double citoyenneté, mais de nombreux Canadiens d’origine indienne sont éligibles à une carte de citoyen indien d’outre-mer (OCI), ce qui leur évite d’avoir à demander un nouveau visa avant chaque voyage dans le pays.

Pour Mohinder Singh, qui a traversé l’océan Pacifique il y a dix ans, presque toutes les représailles de la part du gouvernement indien seraient le prix à payer pour dénoncer des actes répréhensibles présumés. Cela est vrai même au milieu des « gros obstacles » pour les voyageurs.

« Pour une personne qui a de la famille, il est important de voyager pour la famille ou pour une raison quelconque, mais aussi pour des associations professionnelles », a déclaré le courtier d’assurance de 48 ans, ajoutant qu’il avait des proches en Inde et un lien émotionnel fort avec son patrie.

« Je pensais postuler et partir en vacances, mais si je dois les reporter, je m’en fiche », a-t-il déclaré. « Il faut parfois se sacrifier pour un plus grand bien. »

Le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a confirmé la suspension temporaire de tous les services de visa pour les Canadiens, y compris les visas électroniques et les visas délivrés dans des pays tiers.

« Les menaces de sécurité auxquelles sont confrontés notre haut-commissariat et nos consulats au Canada ont perturbé leur fonctionnement normal. En conséquence, ils sont temporairement incapables de traiter les demandes de visa. Nous examinerons la situation régulièrement », a déclaré Bagchi aux journalistes.

Le mois dernier, Sanjay Kumar Verma, l’envoyé de l’Inde au Canada, a déclaré à la Presse Canadienne qu’il était « très satisfait » que le gouvernement fédéral protège adéquatement les diplomates de son pays après que New Delhi ait fait part de ses inquiétudes quant à leur sécurité plus tôt cette année.

Bagchi a également appelé à une réduction du nombre de diplomates canadiens en Inde, affirmant qu’ils étaient plus nombreux que l’Inde au Canada.

« Nous avons informé le gouvernement canadien qu’il devrait y avoir une parité de force et une équivalence de rang dans notre présence diplomatique mutuelle », a déclaré Bagchi.

Le haut-commissariat du Canada à New Delhi a déclaré jeudi que tous ses consulats en Inde étaient ouverts et continuaient de servir leurs clients. Il a déclaré que certains de ses diplomates avaient reçu des menaces sur les réseaux sociaux, ce qui l’avait incité à évaluer son « effectif en Inde ».

Il a ajouté que le Canada s’attend à ce que l’Inde assure la sécurité de ses diplomates et agents consulaires qui y travaillent.

Les hommes d’affaires s’inquiètent également des conséquences du conflit diplomatique.

Shaker Ahmed Choudhury, qui gère une agence de voyages à Montréal, affirme que près du tiers de sa clientèle est indo-canadienne.

« Nous avons beaucoup de clients indiens, notamment ceux qui voyagent à Amritsar, au Pendjab.

« C’est définitivement un revers pour nous car il s’agit d’une grande population et d’un grand marché », a-t-il déclaré à propos de la suspension du traitement des visas.

D’autres entreprises sont également confrontées à un risque potentiel. Même si les vols vers l’Inde ne représentent qu’une fraction du marché touristique du Canada — moins de 40 des plus de 4 000 vols hebdomadaires d’Air Canada sont effectués entre ce pays et le sous-continent — le nombre croissant d’immigrants et d’étudiants internationaux en font toujours un endroit important sur le marché. carte de certaines entreprises, des exportateurs agricoles aux compagnies aériennes.

« Nous prévoyons que l’immigration accrue continuera de renforcer le marché dynamique des amis et des parents en visite en contribuant au commerce et en favorisant les opportunités de voyages d’affaires », a déclaré le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, aux analystes lors d’une conférence téléphonique le mois dernier.

L’Inde est désormais la principale source d’immigration au Canada, avec 118 000, soit 27 pour cent des 437 000 nouveaux résidents permanents en 2022, provenant de ce pays, selon le ministère de l’Immigration.

AMC : « À la lumière de l’environnement actuel où les tensions se sont accrues, nous prenons des mesures pour assurer la sécurité de nos diplomates. Certains diplomates ayant reçu des menaces sur diverses plateformes de médias sociaux, Affaires mondiales Canada évalue son effectif en Inde. pic.twitter.com/IEMK6wteGv – Rachel Aiello (@rachaiello) 21 septembre 2023



— avec des fichiers de The Associated Press