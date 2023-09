Rupture du barrage en Libye : un torrent de frustration se déchaîne à Derna alors que les manifestants touchés par les inondations appellent à un changement de leadership | Nouvelles du monde

La colère gronde à Derna depuis plusieurs jours. Elle se construit depuis que les eaux sont tombées.

Même au milieu d’un chagrin accablant, un quart de la population de la ville ayant été anéanti, les survivants et les familles endeuillées ont déchaîné un torrent de frustration et de fureur d’une férocité égale à l’eau qui a déferlé sur Derna.

Cette fureur a éclaté en manifestations de rue bruyantes et en colère une semaine après les inondations dévastatrices – avec des manifestants rassemblés lundi soir autour de la mosquée Al Sahaba de la ville pour exiger un changement immédiat de direction.

Un militant politique populaire a mené les chants depuis le pied de la mosquée, elle-même endommagée par le tsunami d’eau qui a déferlé sur la ville.

« Nous voulons que le Parlement tout entier démissionne et que de nouveaux dirigeants prennent le relais », nous a déclaré Taha Bobeda depuis le toit de la mosquée.

« Nous voulons que la communauté internationale adopte une position ferme, mène une enquête indépendante et veille à ce que l’aide à la reconstruction de Derna soit distribuée honnêtement. »

Sa colère s’est reflétée dans la foule d’habitants furieux. Ils accusent les dirigeants négligents et corrompus de ne pas avoir investi dans l’entretien des deux barrages de la ville pendant quatre décennies.

Des hommes brandissaient des drapeaux libyens et se pressaient autour des toits des mosquées pour crier un changement de direction pour le pays.

« Nous voulons que la Libye soit à nouveau unie », a déclaré l’un d’eux. « Nous voulons mettre fin à la corruption et à ce que nos politiciens fassent tout pour eux-mêmes. »

Image:

Une manifestation spontanée s’est formée à Derna alors que la colère se retourne contre les dirigeants locaux





Image:

Manifestations à la mosquée Al Sahaba





Image:

Destruction par les inondations de la mosquée





Les barrages de la ville ont éclaté sous le poids de l’eau accumulée par la tempête Daniel et se sont déversés comme une boule de démolition géante sur les maisons, les appartements, les centres commerciaux, les écoles et les entreprises en contrebas.

L’eau a tellement envahi la ville que la majeure partie du centre a été emportée par la force, des immeubles entiers de neuf étages ont été soulevés de leurs fondations et au moins trois ponts pesant des centaines de tonnes ont été entièrement détruits.

On estime que 11 000 personnes se sont noyées dans le torrent ou sont mortes après avoir été ensevelies dans la boue qui a été poussée vers le bas de la vallée. Dix mille autres personnes sont portées disparues. L’eau était si puissante qu’elle atteignait par endroits quinze à vingt mètres de hauteur et emportait sur son passage des véhicules et des bâtiments entiers.

Abdul Gabriel a perdu plusieurs proches dans les inondations et, comme tant d’autres, il souhaite un changement complet d’autorité.

Image:

Abdul Gabriel a perdu plusieurs membres de sa famille dans les inondations





« Tout va mal dans Libye, » il a dit.

« L’éducation, le système de santé, l’armée… tout va mal. Personne n’écoute les gens. Nous voyons des hommes politiques visiter Paris, Rome, d’autres villes européennes, dépenser notre argent et quand nous leur avons parlé du barrage, ils nous ont dit rester à la maison. Ils nous ont dit de rester à la maison.

Image:

Les manifestants brandissent une pancarte écrite en anglais et en arabe





En savoir plus:

Les experts mettent en garde contre les barrages en Libye pendant « près de 40 ans »

L’espoir alimente les recherches frénétiques alors que des « cris sont entendus » sous les décombres de la Libye

Les craintes grandissent quant à la propagation des maladies après des inondations meurtrières

Pratiquement tous les habitants d’ici ont perdu un membre de leur famille à la suite des inondations catastrophiques. Les esprits et les émotions sont donc incroyablement forts, d’autant plus que la plupart, sinon la totalité, pensent que la tragédie aurait pu être évitée.

C’est une ville avec une histoire de dirigeants renversés. Il a été l’un des premiers à exiger la fin de la dictature du colonel Kadhafi dans le cadre de la vague de protestations au Moyen-Orient et en Afrique du Nord connue sous le nom de Printemps arabe en 2011.

Aujourd’hui, un général renégat de Kadhafi, Khalifa Haftar, et ses troupes contrôlent l’est de la Libye, tandis qu’un gouvernement rival reconnu par les Nations Unies dirige l’ouest du pays.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:59

Un garçon emporté par la mer survit



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:54

Environ 10 000 personnes sont toujours portées disparues.



Plus d’une décennie après la campagne militaire de l’OTAN visant à mettre fin au règne de Kadhafi, le pays est en proie à la corruption et au profit, et beaucoup sont convaincus que le manque d’investissement dans les barrages est dû à une mauvaise utilisation des fonds publics.

Cette protestation a éclaté spontanément, mais va-t-elle se transformer en une demande de changement plus coordonnée en Libye ?

Image:

Un manifestant brandit le drapeau libyen





Quelques heures après le début, les manifestants se sont mis en marche vers la maison du maire pour se venger. Ils ont d’abord lancé des pierres sur la maison familiale vide, située dans une zone de Derna épargnée par les inondations. Ensuite, ils ont allumé le feu à l’intérieur et ont jeté toute une série d’effets personnels de sa famille, allant des matelas aux sièges en passant par les vêtements.

Les habitants de Derna travaillent déjà toute la nuit pour reconstruire leurs routes effondrées. La reconstruction de la ville coûtera des milliards – et le sort de toute aide sera déterminant, les habitants de Derna étant une fois de plus à l’avant-garde des revendications en faveur d’un changement de leadership.