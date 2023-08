Rupture de Malaika Arora et Arjun Kapoor : Diva ne suit plus les membres de la famille de l’acteur, renforçant ainsi les spéculations

Les informations selon lesquelles Arjun Kapoor et Malaika Arora auraient pu se séparer ont laissé les fans incrédules. Les deux hommes se fréquentaient depuis cinq ans maintenant. Étant donné que le couple est resté fort face à la pêche à la traîne et à la haine au cours des dernières années, les internautes se sont demandé ce qui n’allait pas. Arjun Kapoor et Malaika Arora ont toujours été fidèles l’un à l’autre. Le couple a passé des vacances ensemble en Allemagne il y a quelques mois. Arjun Kapoor a toujours prodigué son amour à Malaika Arora, et vice versa. Les rumeurs de séparation ont commencé après que les gens ont remarqué que Malaika Arora ne réagissait pas à ses messages.

Malaika Arora ne suit plus la famille d’Arjun Kapoor sur Instagram

La dernière en date est que Malaika Arora a cessé de suivre Anshula Kapoor, Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor sur Instagram. Mais elle suit toujours Anil Kapoor, Boney Kapoor et l’acteur lui-même. Cela a été remarqué par les gens sur Reddit. Certains disent que Malaika Arora ne les a pas suivis. Arjun Kapoor a été lié au créateur de contenu Instagram Kusha Kapila qui a nié ces informations. Elle a dit qu’il était ennuyeux de lire quotidiennement de telles rumeurs et que la vie sociale de sa mère en avait pris un coup.

Les internautes débattent de la question de savoir s’il y a eu des pressions familiales sur Arjun Kapoor

Les internautes se demandent si la famille d’Arjun Kapoor s’est opposée à ses projets futurs avec Malaika Arora. La diva avait clairement indiqué que le mariage n’était pas quelque chose qui l’obsédait. Elle a dit que certaines choses sont bien si elles se produisent avec spontanéité. Un internaute s’est demandé pourquoi Arjun Kapoor se soucierait de l’approbation de sa famille étant donné qu’Arjun et Anshula Kapoor ne se sont rapprochés de Boney Kapoor qu’après la disparition choquante de Sridevi. Il semble que Malaika Arora ait également abandonné Anil Kapoor. Comme d’habitude, certains sur Reddit ont blâmé Karan Johar en pensant qu’il avait rapproché Arjun Kapoor et Kusha Kapil. Malaika Arora a également publié un message énigmatique qui a laissé les fans se demander si elle s’était effectivement séparée d’Arjun Kapoor.

Les fans espèrent le meilleur pour Malaika Arora

Nombreux sont ceux qui espèrent que les deux soient ensemble. D’autres ont dit que Malaika Arora méritait quelqu’un de mieux. Ils disaient qu’Arjun Kapoor était toujours hors de sa ligue. Eh bien, les gens peuvent être méchants sur les réseaux sociaux. Espérons que les deux se réunissent bientôt.