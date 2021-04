Le projet de Super League échappée de football européen était en lambeaux mardi après que les six clubs de Premier League anglais impliqués dans le projet aient quitté 48 heures après avoir accepté de rejoindre les équipes italiennes et espagnoles dans la compétition d’élite controversée.

Après une tempête de protestations de la part des supporters, des joueurs, des managers et des gouvernements, aux côtés de menaces d’interdictions et de sanctions de la part des instances dirigeantes européennes et mondiales du jeu, l’UEFA et la FIFA, les clubs anglais ont capitulé sous la pression et jeté l’éponge.

Manchester City a été le premier à se retirer de l’entreprise, puis Arsenal, Manchester United, Liverpool et Tottenham Hotspur et Chelsea ont annoncé qu’ils emboîtaient le pas.

La Super League a publié une déclaration suggérant qu’elle pourrait suspendre son projet mais s’est abstenue de l’abandonner complètement.

« Compte tenu des circonstances actuelles, nous reconsidérerons les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet, en gardant toujours à l’esprit nos objectifs d’offrir aux supporters la meilleure expérience possible tout en améliorant les paiements de solidarité pour l’ensemble de la communauté du football », indique le communiqué.

L’organisation basée à Madrid a déclaré que le départ des équipes anglaises était dû à la «pression» exercée sur elles et s’est dite «convaincue que le statu quo actuel du football européen doit changer».

La ligue, qui a été annoncée dimanche avec 12 membres fondateurs, a été défendue par le président du Real Madrid, Florentino Perez, le nouveau président de la compétition. Il reste maintenant trois clubs italiens – l’AC Milan, la Juventus (JUVE.MI) et l’Inter Milan – plus le Real Madrid de Perez avec Barcelone et l’Atletico Madrid d’Espagne.

Perez a annulé une interview radio prévue mardi.

L’Inter Milan devrait être le prochain à partir avec l’agence de presse italienne ANSA citant une source du club disant que «le projet de Super League dans son état actuel n’est plus considéré comme intéressant par l’Inter».

L’UEFA, dont la compétition d’élite de la Ligue des champions était menacée par la nouvelle ligue proposée, a menacé d’interdire les clubs et les joueurs qui rejoignaient la Super League, mais son président Aleksander Ceferin avait auparavant exhorté les clubs anglais à réfléchir à nouveau.

« J’ai dit hier qu’il était admirable d’admettre une erreur et que ces clubs ont fait une grosse erreur », a-t-il déclaré après que les clubs anglais ont annoncé leur décision de partir.

«Mais ils sont de retour dans le giron maintenant et je sais qu’ils ont beaucoup à offrir non seulement à nos compétitions mais à l’ensemble du jeu européen.

« L’important maintenant, c’est que nous avançons, reconstruisons l’unité dont jouissait le jeu avant cela et avançons ensemble », a-t-il déclaré.

Pour ajouter au drame, le vice-président exécutif de Manchester United (MANU.N), Ed Woodward, est tombé sur son épée, annonçant sa démission peu de temps avant que son club ne renonce à un projet qu’il avait contribué à réaliser.

PLUS D’ARGENT

La Super League avait fait valoir qu’elle augmenterait les revenus des meilleurs clubs et leur permettrait de distribuer plus d’argent au reste du match.

La banque d’investissement américaine JP Morgan (JPM.N) a été invitée à financer la nouvelle ligue, offrant une subvention de 3,5 milliards d’euros (4,21 milliards de dollars) aux clubs fondateurs pour les dépenses d’infrastructure et de récupération après l’impact de la pandémie COVID-19.

Cependant, les organes directeurs du sport, d’autres équipes et organisations de supporters ont déclaré que la Super League renforcerait le pouvoir et la richesse des clubs d’élite et que la structure partiellement fermée de la ligue va à l’encontre du modèle de longue date du football européen.

Contrairement à la compétition de haut niveau actuelle de la Ligue des champions en Europe, où les équipes doivent se qualifier via leur ligue nationale, les équipes fondatrices de la Super League se seraient assurées une place dans la nouvelle compétition chaque année.

La plupart des clubs anglais n’ont fait que de brèves déclarations, mais Arsenal s’est excusé auprès de ses fans pour son implication.

«Nous n’avons jamais eu l’intention de causer une telle détresse, mais lorsque l’invitation à rejoindre la Super League est arrivée, tout en sachant qu’il n’y avait aucune garantie, nous ne voulions pas être laissés pour compte pour garantir la protection d’Arsenal et de son avenir.

«À la suite de votre écoute et de votre écoute de la communauté du football au sens large ces derniers jours, nous nous retirons de la Super League proposée. Nous avons commis une erreur et nous nous en excusons », a déclaré le club londonien dans une lettre ouverte aux fans.

L’ampleur de la scission dans le jeu et la force des sentiments qu’elle a engendrés ont conduit les dirigeants politiques de toute l’Europe à s’exprimer et, dans certains cas, à menacer une intervention.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que son gouvernement envisagerait d’adopter une loi pour arrêter la séparation, comparant les plans à la création d’un cartel. Lire la suite

La Premier League a déclaré qu’elle avait «unanimement et vigoureusement» rejeté les plans. Après une réunion avec les 14 clubs non impliqués, il a déclaré qu’il envisageait «toutes les actions disponibles» pour arrêter la nouvelle compétition. Lire la suite

« Nous avons écouté attentivement la réaction de nos fans, du gouvernement britannique et d’autres parties prenantes clés », a déclaré Manchester United dans un communiqué.

«Nous restons déterminés à travailler avec d’autres membres de la communauté du football pour trouver des solutions durables aux défis à long terme auxquels le football est confronté.

