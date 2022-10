Rupture de la famille royale danoise : la reine s’excuse d’avoir supprimé les titres

La reine Margrethe II de Danemark s’est excusée après avoir retiré les titres royaux de quatre de ses huit petits-enfants. Cependant, elle ne change pas d’avis sur le déménagement.

La monarque de 82 ans, qui a célébré plus tôt cette année un demi-siècle sur le trône, a annoncé jeudi qu’à partir de l’année prochaine, les enfants de son fils cadet, le prince Joachim, ne seront plus connus comme prince et princesse.

Au lieu de cela, ils ne pourront utiliser que leurs titres de comtes et de comtesse de Monpezat et seront traités comme des excellences, car leurs titres de RHS seront “supprimés”, selon la maison royale.

Helle von Wildenrath Løvgreen, attachée de presse de la comtesse Alexandra, l’ex-épouse du prince Joachim, a déclaré jeudi à CNN que Joachim et ses enfants étaient “tristes” et “choqués” par la décision, que la reine Margrethe considère “comme une pérennité nécessaire”. de la monarchie », selon un communiqué de la reine publié lundi par la maison royale.

“Ces derniers jours, il y a eu de vives réactions à ma décision concernant l’utilisation future des titres pour les quatre enfants du prince Joachim. Cela m’affecte, bien sûr”, a déclaré le monarque dans le communiqué.

“Ma décision a été longue à prendre. Avec mes 50 ans sur le trône, il est naturel à la fois de regarder en arrière et de regarder vers l’avenir. C’est mon devoir et mon désir en tant que reine de veiller à ce que la monarchie se façonne toujours en accord avec Parfois, cela signifie que des décisions difficiles doivent être prises, et il sera toujours difficile de trouver le bon moment », a-t-elle ajouté.

La reine a déclaré qu’elle avait fait “l’ajustement” pour permettre à la famille royale junior de mener une vie plus normale, tout en suivant une décision similaire prise par d’autres familles royales pour alléger la monarchie.

“Détenir un titre royal implique un certain nombre d’engagements et de devoirs qui, à l’avenir, incomberont à moins de membres de la famille royale”, a-t-elle déclaré.

Le prince héritier Frederik, le fils aîné de la reine, est le premier à accéder au trône. Son fils aîné, le prince Christian, est le deuxième en ligne. Les quatre enfants de Frederik conservent leurs titres.

Son frère cadet, Joachim, vit à Paris avec sa femme, la princesse Marie, et leurs deux enfants, Henrik, 13 ans, et Athéna, 10 ans. Le prince a également deux fils aînés, Nikolai, 23 ans, et Félix, 20 ans, de sa première mariage avec Alexandra, comtesse de Frederiksborg. Alors que les enfants de Joachim perdront leurs titres royaux, ils conserveront leurs places dans l’ordre de succession.

Le monarque a déclaré: “J’ai pris ma décision en tant que reine, mère et grand-mère, mais, en tant que mère et grand-mère, j’ai sous-estimé à quel point mon fils cadet et sa famille se sentent affectés. Cela fait une grande impression, et pour que je suis désolé.”

Elle a ajouté: “Personne ne devrait douter que mes enfants, mes belles-filles et mes petits-enfants soient ma grande joie et ma fierté. J’espère maintenant que nous, en tant que famille, pourrons trouver la paix pour trouver notre chemin à travers cette situation.”