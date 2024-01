Les Américains partagent des opinions mitigées sur l’importance d’être politiquement aligné avec un partenaire romantique dans le climat hyperpartisan d’aujourd’hui, certains affirmant que c’est un facteur décisif, tandis que d’autres estiment qu’il y a des questions plus importantes.

“Dans cet environnement politique, c’est un facteur”, a déclaré Justin à Fox News alors qu’il se trouvait dans la célèbre rue Broadway de Music City. “Les côtés sont tellement différents de nos jours, et il n’y a pas vraiment de marge de manœuvre.”

Mais Brad a déclaré que la clé d’une relation heureuse était d’éviter complètement le sujet.

“N’abordez pas de politique, c’est ma règle”, a-t-il déclaré. “N’en parle pas. C’est méchant.”

Les décisions concernant la consommation des médias et les différends sur la validité des sources d’information ont déclenché des conflits entre des partenaires ayant des perspectives politiques différentes, selon une étude d’octobre portant sur 67 de ces couples. Il a noté que des estimations antérieures indiquaient que jusqu’à 30% des couples romantiques ne partagent pas les mêmes opinions politiques que leur moitié.

Après avoir mené des entretiens approfondis, Emily Van Duyn, professeur à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, a découvert que pour naviguer dans une société politiquement polarisée et éviter les conflits les uns avec les autres, certains couples acceptaient de partager le temps de télévision à parts égales entre leurs médias préférés, tandis que d’autres acceptaient. sur une seule prise pour regarder ensemble. Les couples ont également déclaré qu’ils consommaient souvent toutes leurs informations de manière indépendante, parfois en secret, et évitaient les discussions politiques.

Van a déclaré que lui et sa femme “ne sont pas d’accord sur tout, mais politiquement nous le sommes, donc c’est bien”. Il a ajouté, cependant, que les couples des différents côtés de l’allée peuvent rester harmonieux s’ils « comprennent le point de vue de chacun ».

Mais Sandra a déclaré que “cela nécessiterait beaucoup de cloisonnement, beaucoup de sentiments” pour être avec quelqu’un avec qui elle n’est pas d’accord politiquement.

“Cela mettrait à rude épreuve ma relation”, a-t-elle ajouté.

Bill et Margret se fréquentent depuis plus de deux ans et ont déclaré que la clé de leur succès était de « n’en parlez pas ».

Environ un mois après le début de leur relation, Bill a dit à Margaret qu’il « voulait vérifier qu’elle était conservatrice », se souvient-elle. “J’ai dit : ‘Oh, non. Pas du tout.'”

“C’était l’un des nombreux ralentisseurs”, a déclaré Bill à Fox News.

“C’est un bon gars avec un bon cœur et c’est ce que je considère”, a déclaré Margaret. “Donc, nous n’avons pas besoin de parler de politique. Nous avons d’autres choses sur lesquelles nous pouvons nous concentrer. »

Mais Jennifer a déclaré qu’elle ne pouvait pas être avec quelqu’un qui ne correspondait pas à ses opinions libérales.

“J’ai divorcé d’un homme de droite, donc je veux m’éloigner des gens avec lesquels vous n’êtes pas d’accord”, a-t-elle déclaré. “Ils sont toxiques. Laissez-les.”

Si vous vous trouvez dans une relation avec quelqu’un qui a des points de vue opposés, Barbara vous conseille « d’écouter et d’être ouverte à ce qu’elle dit ».

“Vous n’êtes toujours pas obligé d’y croire ou de l’accepter”, a-t-elle poursuivi.

Cependant, Shane a déclaré que l’honnêteté n’est pas toujours la meilleure politique.

“Si vous voulez voter pour cette personne, allez-y, je m’en fiche, ne me le dites pas”, a-t-il déclaré. “Il n’est pas nécessaire que tout soit complètement communiqué honnêtement à 100 %.”

« Si vous savez que vous allez vous disputer, alors pourquoi diable m’en parlez-vous ? Shane a continué. “Cela n’a aucune pertinence dans une relation.”