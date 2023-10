Rupture : Après Ranbir Kapoor, ED convoque Kapil Sharma et Hina Khan dans l’affaire d’une application de paris en ligne

Après Ranbir Kapoor a reçu hier une convocation de la Direction de l’application dans le cadre de l’affaire en cours de l’application de paris Mahadev, d’autres noms de célébrités sont apparus. Selon les derniers rapports, Kapil Sharma, Hina Khan et Huma Qureshi J’ai également reçu une convocation d’ED. L’ED enquête sur le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale après avoir saisi environ Rs 400 crores à la suite de perquisitions à Mumbai, Calcutta et dans d’autres villes. Kapil Sharma, Hina Khan et Huma Qureshi seront interrogés dans le cadre de l’affaire de l’application de paris.

D’autres célébrités seront-elles interrogées par ED dans l’affaire Mahadev Betting App ?

Outre Ranbir Kapoor, Hina Khan, Kapil Sharma et Huma Qureshi, d’autres noms ont fait surface. Selon les médias, Pulkit Samrat, Sunny Leone, Neha Kakkar, Vishal Dadlani, Tiger Shroff, Ali Asgar, Elli AvrRam, Kriti Kharbanda, Bhagyashree, Bharti Singh et Nushrratt Bharuccha figureraient également sur la liste des célébrités susceptibles de recevoir une convocation. . Il semble qu’il ne s’agisse pas seulement d’Indiens, mais aussi de quelques célébrités pakistanaises qui sont également sous le radar d’ED. Les noms de Rahat Fateh Ali Khan et Atif Aslam sont apparus dans le cadre de l’affaire de l’application de paris. Bien que cela soit spéculé, ED a convoqué Ranbir à son bureau de Raipur pour un interrogatoire selon le rapport de NDTV.

Regardez la vidéo du cas de l’application Mahadev Betting ici :

Qu’est-ce que le cas de l’application Mahadev Betting ?

Mahadev Satta App est une application en ligne qui permet aux gens de parier sur des jeux et des événements. Il a été lancé par Saurabh Chandrakar et Ravi Uppal Mahadev. Selon les rapports, ils étaient très friands de paris et c’est ainsi qu’ils sont devenus amis. Ils se sont tous deux enfuis à Dubaï et, avec l’aide d’un cheikh et d’un partenaire pakistanais, ils ont lancé cette application de paris. Petit à petit, leur activité s’est développée. Ils ont fait la promotion de l’application en tant qu’application de jeu, mais ED avait des doutes. Si l’on en croit les rapports, de nombreuses personnes influentes ont investi leur argent dans cette application. ED soupçonne également la main de la pègre dans cette affaire.

La société est passée sous le radar lorsque des célébrités ont été invitées au mariage à domicile de Chandrakar et que les célébrités ont été payées en espèces. Le montant approximatif à dépenser est d’environ Rs 200 crores. ED cherche à savoir pourquoi les paiements de sommes aussi importantes ont été effectués en espèces. Ils se demandent s’il s’agit d’un blanchiment d’argent à l’étranger ou s’il s’agit d’une évasion fiscale.